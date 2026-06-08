Arrestan a un hombre sin hogar acusado de apuñalar a cinco personas en Penn Station

La parada de la calle 34, Penn Station en Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre sin hogar fue arrestado por su presunta participación en un violento ataque con cuchillo que dejó cinco personas heridas dentro de Penn Station, una de las terminales ferroviarias más concurridas de la ciudad.

Según informó el New York Post, el detenido fue identificado como Héctor Deleon, de 51 años, quien habría atacado de manera aleatoria a varios transeúntes alrededor de las 7:00 de la noche del domingo en el área de embarque de New Jersey Transit.

Fuentes citadas por el medio señalaron que Deleon presuntamente no tenía vivienda fija al momento del ataque. Las autoridades creen que las cinco víctimas, todos hombres de entre 30 y 60 años, fueron seleccionadas al azar y no tenían ninguna relación con el sospechoso.

El incidente desató momentos de pánico entre los viajeros que se encontraban en la estación, quienes corrieron para resguardarse mientras se desarrollaba el ataque. Posteriormente, agentes policiales lograron detener al sospechoso.

Preocupaciones sobre la seguridad en terminales

El caso vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por la presencia de personas con aparentes problemas de salud mental y sin hogar en algunos de los principales centros de transporte de la ciudad de Nueva York.

Tras el ataque, pasajeros consultados por el New York Post expresaron inquietud por la seguridad en Penn Station y reclamaron mayores medidas de vigilancia dentro de la terminal, especialmente durante las horas de mayor tránsito de usuarios.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias que rodearon el ataque y no han informado de inmediato sobre los cargos formales que enfrentará Deleon.