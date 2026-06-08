Muere anciano de 85 años tras ser golpeado por un árbol durante una tormenta en Queens

Uno de los arboles derribados por la tormenta en Queens, Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre de 85 años murió el sábado por la tarde luego de que un árbol cayera sobre él mientras caminaba por Forest Park, en Queens, durante la fuerte tormenta eléctrica que azotó la ciudad y provocó daños en cientos de árboles.

Según informó El Diario, el incidente ocurrió alrededor de las 6:45 de la tarde, cuando el anciano recorría un sendero dentro del parque y fue impactado por el árbol derribado por los intensos vientos.

Las autoridades indicaron que la víctima falleció en el lugar. Su identidad no fue divulgada de inmediato.

Inspección y remoción de árboles

Tras el accidente, el Departamento de Parques de la Ciudad de Nueva York anunció que un equipo forestal inspeccionará el árbol y procederá con su remoción.

La tormenta sorprendió a miles de neoyorquinos que disfrutaban de una tarde cálida y soleada antes de que las condiciones meteorológicas cambiaran bruscamente.

De acuerdo con datos del Departamento de Parques, hasta las 5:00 de la tarde del domingo se habían recibido 1,950 reportes relacionados con árboles caídos o dañados en la ciudad, de los cuales 1,241 correspondían a Queens, el distrito más afectado.

Impacto en el transporte y rescates

Las fuertes ráfagas de viento también provocaron interrupciones y retrasos en el transporte aéreo y en el sistema de metro durante la noche del sábado.

Además, el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) realizó dos rescates acuáticos durante la tormenta. Uno de ellos involucró a una persona que cayó al agua cerca del muelle 6 de Brooklyn Bridge Park y otro a un ocupante de una embarcación que volcó en la zona de Rockaways.

Ambos fueron hospitalizados junto con bomberos que participaron en las operaciones.

La empresa Con Edison continuaba trabajando el domingo para restablecer el servicio eléctrico a más de 4,000 clientes afectados en los cinco condados de la ciudad, la mayoría ubicados en Queens.

Condiciones meteorológicas extremas

Según el meteorólogo jefe de AccuWeather, Jonathan Porter, en algunas zonas de Queens se registraron ráfagas de viento de hasta 65 millas por hora durante varios minutos, concentrando gran parte de los daños en un corredor que se extendió desde Nueva Jersey hasta el este de Queens.