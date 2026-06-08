Mujer persigue a ladrón de celular en Queens y termina amenazada con un cuchillo

NYPD publicó imágenes de las cámaras de seguridad del sujeto, en las que se observa merodeando en la estación de metro de Queens. ( FUENTE EXTERNA )

Una mujer de 33 años fue amenazada con un cuchillo luego de perseguir a un hombre que le arrebató su teléfono celular en una estación del metro de Queens, informó la Policía de Nueva York.

Según publicó El Diario, el incidente ocurrió alrededor de las 7:50 de la noche del pasado 4 de junio en la estación de la línea F ubicada en la calle 170, en Jamaica.

De acuerdo con las autoridades, la víctima dejó caer accidentalmente su teléfono móvil en la plataforma cuando el sospechoso aprovechó la situación para tomar el aparato y salir corriendo de la estación.

La mujer decidió perseguir al individuo con la intención de recuperar su celular. Sin embargo, cuando logró alcanzarlo fuera de la estación, el hombre sacó un cuchillo y lo blandió frente a su rostro, amenazándola durante el asalto.

Tras intimidar a la víctima, el sospechoso arrojó inexplicablemente el teléfono a la calle antes de abandonar el lugar.

WANTED FOR A ROBBERY: On Thursday, June 4, 2026, at approximately 7:50 P.M., inside the 179 Street subway station, on the southbound F train platform, in the confines of the 107 Precinct/Transit District 20 in Queens, a 33-year-old female victim dropped her phone which was... pic.twitter.com/EKpT5PINSW — NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) June 6, 2026

Acciones y seguimiento de las autoridades

Las autoridades indicaron que el individuo aparenta tener problemas de salud mental, aunque no ofrecieron más detalles sobre su condición.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) difundió durante el fin de semana imágenes captadas por cámaras de seguridad en las que se observa al sospechoso merodeando por la estación de metro donde ocurrió el incidente.

Hasta el momento no se han anunciado arrestos relacionados con el caso y la investigación continúa.