Policía busca a responsables de tiroteo que dejó 12 heridos durante festival en Ohio

La parte superior de un carro de policía, con las luces prendidas. ( AP )

Las autoridades de Toledo continúan la búsqueda de los responsables de un tiroteo que dejó 12 personas heridas durante el Festival Old West End, una de las celebraciones más emblemáticas de la ciudad, informaron las autoridades.

Según publicó El Diario, el ataque ocurrió la noche del sábado en las inmediaciones del evento, que cada año reúne a cientos de asistentes con actividades como música en vivo, venta de comida, recorridos por viviendas históricas y exhibiciones comerciales.

Investigaciones en curso

Las investigaciones preliminares indican que al menos dos personas abrieron fuego durante el incidente. El subjefe de la Policía de Toledo, Joe Heffernan, señaló que los sospechosos aparentemente se estaban disparando entre sí cuando varias personas resultaron alcanzadas por las balas.

Hasta el momento, ninguna persona ha sido arrestada y las autoridades solicitaron la colaboración del público para identificar a los responsables. La policía pidió a los asistentes revisar fotografías y videos captados durante el evento que puedan aportar información a la investigación.

Las víctimas tienen entre 14 y 61 años de edad, aunque la mayoría ronda los 20 años. Dos de los heridos permanecían en estado crítico hasta el sábado, de acuerdo con los reportes citados por el medio.

Reacciones de las autoridades

El teniente Dan Gerken describió el hecho como uno de los episodios de violencia más graves que ha presenciado en su carrera.

"Doce personas baleadas es la mayor cantidad de personas que he visto en una escena del crimen. He estado en muchas escenas, pero esto es demasiado", expresó.

Tras el tiroteo, los organizadores cancelaron todas las actividades previstas para el domingo. En un comunicado, señalaron que continuar con la celebración no habría sido una decisión responsable ante la magnitud de lo ocurrido.

Videos difundidos en redes sociales muestran a los asistentes corriendo para resguardarse mientras se escuchaban múltiples disparos. Las imágenes también captaron a equipos de emergencia atendiendo a varias personas heridas en el lugar.

La jefa de bomberos de Toledo, Allison Armstrong, explicó que la evacuación fue complicada debido al gran volumen de personas que abandonó el área al mismo tiempo. Sin embargo, indicó que todos los heridos fueron trasladados a hospitales en menos de una hora.

Por su parte, el director de Seguridad Pública de Toledo, George Kral, lamentó que la violencia empañara uno de los eventos más representativos de la ciudad.

"El Festival Old West End es uno de los festivales más emblemáticos de Toledo, y es una pena que algo así lo haya arruinado", manifestó.