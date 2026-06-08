Refuerzan seguridad en el MSG por asistencia de Trump al Juego 3 de las finales de la NBA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ( FUENTE EXTERNA )

Los fanáticos que asistirán al Juego 3 de las finales de la NBA en el Madison Square Garden deberán someterse a estrictas medidas de seguridad debido a la presencia del presidente Donald Trump, según informaron los Knicks de Nueva York.

De acuerdo con información publicada por Telemundo 47, la organización anunció un operativo especial para el encuentro del lunes por la noche entre los Knicks de Nueva York y los Spurs de San Antonio, que incluirá controles adicionales en los accesos y una política estricta de no ingresar con bolsos o mochilas.

Los Knicks recomendaron a los asistentes llegar al menos dos horas antes del inicio del partido para evitar retrasos durante el ingreso al recinto.

Medidas de seguridad implementadas

Como parte de las medidas, no se permitirá la entrada de bolsos ni mochilas y tampoco habrá áreas habilitadas para almacenar artículos prohibidos. La organización exhortó a los aficionados a revisar previamente la lista de objetos permitidos antes de dirigirse al estadio.

Además, todos los asistentes deberán pasar por procedimientos de inspección similares a los utilizados por la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), incluyendo controles de seguridad adicionales en los puntos de acceso.

Según los Knicks, las medidas buscan garantizar la seguridad de los miles de aficionados que asistirán a uno de los eventos deportivos más importantes del año.

Importancia del evento

La presencia de Trump en el Madison Square Garden fue confirmada por el propio mandatario el pasado viernes. El presidente ha asistido recientemente a varios eventos deportivos de gran relevancia, incluidos el Super Bowl, las 500 Millas de Daytona y la Ryder Cup.

El Juego 3 también marca un momento histórico para la ciudad, ya que será el primer partido de unas Finales de la NBA disputado en Nueva York desde 1999.

Entre las recomendaciones emitidas por la organización figuran llegar con suficiente anticipación, portar únicamente artículos esenciales y estar preparados para inspecciones de seguridad más rigurosas de lo habitual.