Embajada de EE. UU. advierte que la falta de intérprete o traducciones puede retrasar entrevistas de visa

Fachada de la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo. ( FUENTE EXTERNA )

La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana recordó este lunes a los solicitantes de visas de inmigrante la importancia de acudir preparados a sus entrevistas consulares, advirtiendo que no presentar un intérprete calificado o las traducciones requeridas podría provocar retrasos en el proceso e incluso la reprogramación de la cita.

La orientación fue publicada este 8 de julio a través de la sección "Pregúntale al Cónsul", donde la sede diplomática explicó los requisitos relacionados con la traducción de documentos y la asistencia de intérpretes durante las entrevistas de visa de inmigrante.

Según indicó la embajada, todo documento que no haya sido emitido en inglés o español debe estar acompañado de una traducción oficial certificada al inglés. Además, dicha traducción debe ser cargada previamente en el sistema antes de la fecha de la entrevista.

Responsabilidad de los solicitantes

Las autoridades consulares también recordaron que los solicitantes son responsables de poder comunicarse de manera efectiva durante el proceso de entrevista.

En ese sentido, señalaron que las personas que no hablen inglés ni español deberán asistir acompañadas de un intérprete calificado y previamente registrado.

La embajada enfatizó que el incumplimiento de estos requisitos puede generar demoras en la evaluación del caso y afectar el desarrollo normal de la entrevista consular.