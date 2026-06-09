Adolescente mata a tiros a un hombre dentro de un autobús de Nueva York, según la Policía

Imagen de archivo de un autobús de la MTA. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre de 41 años murió tras recibir un disparo dentro de un autobús de la MTA en El Bronx, en un hecho ocurrido la tarde del lunes que mantiene a las autoridades en la búsqueda de un adolescente señalado como principal sospechoso.

De acuerdo con información publicada por el Daily News, el incidente ocurrió mientras la víctima viajaba en un autobús de la ruta Bx36, cerca de la intersección de East Tremont Avenue y White Plains Road.

Según la Policía de Nueva York (NYPD), el hombre habría confrontado a un joven que hablaba en voz alta por teléfono celular dentro del vehículo.

Las autoridades indicaron que, tras el intercambio verbal, el adolescente sacó un arma de fuego y disparó contra la víctima, impactándola en el abdomen. El hombre fue trasladado de emergencia al Jacobi Medical Center, donde posteriormente falleció a causa de las heridas.

Acciones de la autoridad y búsqueda del sospechoso

La identidad de la víctima no ha sido revelada por las autoridades.

Tras el ataque, el sospechoso huyó del lugar y fue visto por última vez corriendo hacia el sur por White Plains Road. Según fuentes policiales, vestía una camiseta blanca y portaba una pistola negra.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 2:30 de la tarde, aunque algunos reportes sitúan la respuesta policial cerca de las 3:30 p. m. La investigación continúa para determinar con exactitud las circunstancias que precedieron al ataque.

Hasta el momento, el adolescente no ha sido capturado y la Policía solicita la colaboración de cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero.