Informe federal revela fallas graves en mayor centro de detención migratoria de EE. UU.

Un informe federal reveló graves deficiencias en el mayor centro de detención de inmigrantes de Estados Unidos, ubicado en Texas, donde la mala gestión habría contribuido a la muerte y el sufrimiento de personas detenidas, además de provocar el despilfarro de millones de dólares en fondos públicos, según informó la agencia Associated Press (AP).

El reporte, elaborado por la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO, por sus siglas en inglés), examina las operaciones de Camp East Montana, un complejo de tiendas de campaña instalado en Fort Bliss, en El Paso, que se convirtió rápidamente en el centro de detención migratoria más grande del país.

De acuerdo con el informe, tres migrantes han fallecido en las instalaciones en poco más de seis meses. Además, los investigadores detectaron que pruebas relacionadas con una de las muertes, la de un migrante cubano de 55 años fallecido en enero tras ser inmovilizado por guardias, estaban "desaparecidas o destruidas".

Aceleración en la apertura del centro

La investigación concluyó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aceleró la apertura del centro en agosto pasado sin que las obras estuvieran completamente terminadas y sin realizar las inspecciones necesarias para garantizar condiciones adecuadas de higiene, seguridad y atención médica.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que el contratista responsable de la administración del centro fue sustituido.

"Este nuevo contratista permitirá que el Campamento East Montana continúe cumpliendo con los más altos estándares de detención y que pueda brindar más atención médica en el lugar", dijo la portavoz del DHS, Lauren Bis.

Millones gastados sin necesidad

Según la GAO, la administración federal adjudicó la construcción y operación del centro mediante un contrato valorado en 1,300 millones de dólares a Acquisition Logistics, una empresa sin experiencia previa en la gestión de centros de detención migratoria.

El informe señala que millones de dólares fueron gastados antes de la llegada de los primeros detenidos, incluyendo pagos por seguridad, transporte, servicios médicos y alimentación.

Asimismo, las autoridades continuaron pagando por comidas para una población máxima de 5,000 personas, aunque el número real de detenidos rondaba las 1,600.

Condiciones deficientes y riesgos de seguridad

La investigación también documentó múltiples deficiencias en las instalaciones al momento de su apertura.

Entre ellas figuraban la ausencia de cámaras de vigilancia en áreas clave, puntos ciegos de seguridad, falta de accesibilidad para personas con discapacidad y la inexistencia de espacios adecuados para visitas familiares, reuniones con abogados y consultas legales.

Los detenidos también enfrentaron problemas de acceso a actividades recreativas y servicios básicos.

Según la GAO, el contratista incumplió protocolos sanitarios al sustituir pruebas médicas para detectar tuberculosis por simples cuestionarios. Como consecuencia, una persona con la enfermedad fue alojada con la población general, lo que derivó en un brote dentro del centro.

Muertes bajo investigación

El informe dedica especial atención a varias muertes registradas en el campamento.

En el caso del migrante cubano Geraldo Lunas Campos, fallecido en enero tras ser sometido por guardias, la GAO indicó que la investigación se vio afectada porque "faltaban o se destruían pruebas relacionadas con el incidente".

Una autopsia independiente determinó que la muerte fue un homicidio por asfixia.

La investigación interna del ICE permanece suspendida mientras el FBI desarrolla una pesquisa criminal.

Otro caso documentado es el de Víctor Manuel Díaz, un migrante nicaragüense de 36 años que se suicidó en enero.

Según el informe, el personal lo ubicó en una sala médica ordinaria en lugar de una celda especializada para personas con riesgo de suicidio y no cumplió con los controles de vigilancia requeridos.

"Existen enormes discrepancias en su incapacidad para prevenir los suicidios", declaró Randall Kallinen, abogado de la familia Díaz. "Estos problemas forman parte de una larga lista de dificultades en el Campamento East Montana".

Congreso cuestiona política migratoria

La investigación fue impulsada por legisladores demócratas del Congreso, quienes solicitaron una revisión independiente de las operaciones del centro.

El senador Dick Durbin, principal demócrata del Comité Judicial del Senado, calificó las conclusiones como "devastadoras".

"Ahora conocemos aún más detalles sobre lo peligrosa e irresponsable que es realmente la campaña de deportaciones masivas de la administración Trump", afirmó Durbin, al señalar que muchos detenidos enfrentan condiciones que "conmocionan la conciencia".

El informe concluye que las fallas administrativas, los problemas de supervisión y la contratación apresurada generaron riesgos significativos para la seguridad y el bienestar de los migrantes recluidos en el centro.