Aspirante Darializa Ávila consideró "violento" el nacionalismo dominicano en publicaciones pasadas

La candidata demócrata al Congreso de Estados Unidos por el Distrito 13 de Nueva York, Darializa Ávila Chevalier, enfrenta nuevas controversias tras salir a relucir antiguas publicaciones en redes sociales en las que calificó el nacionalismo dominicano como "violento" y lamentó la separación de la República Dominicana de Haití.

Las publicaciones, realizadas entre 2020 y 2022 en la red social X, antes Twitter, han generado reacciones entre miembros de la diáspora dominicana y sectores que consideran que sus comentarios cuestionan símbolos y acontecimientos fundamentales de la historia nacional.

En uno de los mensajes más comentados, fechado el 25 de marzo de 2022, Ávila Chevalier reaccionó a una publicación relacionada con una manifestación frente al Ministerio de Educación de la República Dominicana en defensa de la identidad nacional.

La aspirante al Congreso criticó lo que describió como una celebración de las consecuencias de la colonización europea y afirmó que la mezcla racial en el Caribe fue resultado de "violaciones y masacres".

Posteriormente, se refirió directamente al uso de la bandera dominicana como símbolo de identidad nacional.

"Quiero muchísimo a mi gente, pero ese maldito nacionalismo es la razón por la que no pongo la bandera en mi perfil; esa mierda es violenta y no puede salir nada bueno de ella. Y, aunque definitivamente no es algo exclusivo de la República Dominicana, nunca deberíamos pasarlo por alto", escribió.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/09/screenshot-2026-06-09-181704-b64f53ce.png Tuits antiguos de la candidata por el Distrito 13 de Nueva York, Darializa Ávila Chevalier. (FUENTE EXTERNA)

Comentarios sobre la relación entre República Dominicana y Haití

Otra publicación que ha vuelto a circular corresponde al 18 de junio de 2020, cuando Ávila Chevalier participó en una conversación sobre la separación entre República Dominicana y Haití.

En respuesta a un comentario que cuestionaba las consecuencias históricas de la independencia dominicana, la candidata escribió:

"De verdad pudimos haber tenido una Quisqueya libre, negra y unificada".

La expresión fue interpretada por críticos como una lamentación de la independencia proclamada el 27 de febrero de 1844, hecho que dio origen a la República Dominicana como nación soberana tras 22 años de ocupación haitiana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/09/screenshot-2026-06-09-182012-006eaddd.png Tuits antiguos de la candidata por el Distrito 13 de Nueva York, Darializa Ávila Chevalier. (FUENTE EXTERNA)

Un tema sensible para la diáspora dominicana

Las declaraciones han cobrado relevancia en medio de la campaña para las primarias demócratas de Nueva York, donde Ávila Chevalier desafía al congresista de origen dominicano Adriano Espaillat, quien busca la reelección en el Distrito 13.

La controversia se suma a otras publicaciones antiguas de la candidata que han sido objeto de escrutinio público. Reportes de medios estadounidenses han señalado mensajes en los que defendía la abolición de la policía, las cárceles y las fronteras, además de expresar posiciones críticas hacia líderes del Partido Demócrata y hacia el Estado de Israel.

Para muchos dominicanos, tanto en el país como en el exterior, la bandera, el himno nacional y la independencia constituyen elementos centrales de la identidad nacional. Por ello, las referencias de Ávila Chevalier al nacionalismo dominicano han provocado cuestionamientos en una demarcación donde la comunidad dominicana representa uno de los grupos electorales más influyentes.

Hasta el momento, la candidata no ha emitido declaraciones públicas específicas sobre estas publicaciones. Sin embargo, en ocasiones anteriores ha sostenido que mensajes antiguos en redes sociales no reflejan necesariamente sus posiciones actuales y ha afirmado que sus adversarios buscan utilizar comentarios del pasado para desacreditar su campaña.