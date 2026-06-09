Cónsul dominicano en Nueva York reconoce trayectoria del doctor Ramón Tallaj

Al centro el doctor Ramón Tallaj recibiendo un reconocimiento del cónsul Jesús Vásquez Martínez. ( FUENTE EXTERNA )

El cónsul general de la República Dominicana en Nueva York, Jesús Vásquez Martínez, reconoció al doctor Ramón Tallaj por su trayectoria profesional, su liderazgo en el sector salud y sus aportes a las comunidades más vulnerables de Estados Unidos.

De acuerdo a una nota de prensa, la distinción fue entregada durante un acto celebrado en Nueva York con la participación de autoridades, líderes comunitarios, representantes del sector salud e invitados especiales, quienes destacaron la labor desarrollada por el médico dominicano a lo largo de su carrera.

Durante la actividad, Vásquez Martínez resaltó el compromiso de Tallaj con el bienestar de las comunidades inmigrantes, especialmente de la diáspora dominicana, así como su vocación de servicio y capacidad de liderazgo.

"El doctor Ramón Tallaj representa los valores más nobles de nuestro pueblo: el trabajo honesto, la perseverancia, la solidaridad y el compromiso con los demás. Su historia es una inspiración para las presentes y futuras generaciones de dominicanos dentro y fuera de nuestra patria", expresó el cónsul.

El médico reiteró su compromiso de continuar trabajando en favor de la salud, la inclusión y el bienestar de las personas más necesitadas.

Tallaj nació en la República Dominicana y se graduó Magna Cum Laude de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU). Tras desarrollar una carrera médica en el país, emigró a Estados Unidos, donde enfocó su trabajo en la atención de comunidades hispanas e inmigrantes.

Reconocimiento a su labor en SOMOS Community Care

Durante el reconocimiento también se destacó su gestión al frente de SOMOS Community Care, organización que agrupa a miles de proveedores de salud y que ha impulsado el acceso a servicios médicos para poblaciones tradicionalmente desatendidas.

Asimismo, se valoró su papel durante la pandemia del COVID-19, cuando lideró iniciativas de atención médica, prevención y asistencia comunitaria dirigidas a miles de familias afectadas por la emergencia sanitaria.

Vásquez Martínez señaló que, pese a los reconocimientos recibidos a nivel nacional e internacional, Tallaj ha mantenido una estrecha vinculación con la comunidad dominicana y con sus raíces.

Con este reconocimiento, el Consulado General de la República Dominicana en Nueva York destacó la contribución de dominicanos que, mediante su trabajo y vocación de servicio, fortalecen la imagen del país en el exterior.