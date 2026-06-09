Pagar más para esperar menos: EE. UU. lanzará servicio premium para solicitar visas de turista

Estampa de una visa de Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

El gobierno de Estados Unidos pondrá en marcha un programa piloto que permitirá a algunos solicitantes de visas de turismo y negocios pagar una tarifa adicional, de 750 dólares, para obtener una entrevista consular más rápida, según informó la agencia AP.

La nueva opción, denominada como un servicio "premium", se sumará al costo regular para solicitar la visa de no inmigrante, que actualmente es de 185 dólares. Esto significa que quienes opten por el servicio acelerado deberán pagar 935 dólares.

De acuerdo con documentos obtenidos por AP, el Departamento de Estado prevé lanzar el programa entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de este año en determinadas embajadas y consulados estadounidenses que serán anunciados próximamente.

Beneficios del nuevo programa

El beneficio principal para quienes paguen la tarifa adicional será la posibilidad de programar una entrevista consular dentro de los 10 días posteriores al pago, reduciendo significativamente los tiempos de espera que en muchos países pueden extenderse por varios meses.

Sin embargo, las autoridades aclararon que pagar por el servicio acelerado no garantiza la aprobación de la visa, ya que los solicitantes seguirán estando sujetos a los mismos requisitos y evaluaciones migratorias.

Contexto de la medida

La medida surge en medio de crecientes retrasos en el procesamiento de visas alrededor del mundo. Durante los últimos meses, la administración del presidente Donald Trump ha implementado políticas migratorias más estrictas, incluyendo mayores revisiones de antecedentes y controles adicionales para ciertos solicitantes.

Según AP, los nuevos procedimientos han generado quejas por las largas demoras para obtener citas en embajadas y consulados estadounidenses, especialmente entre ciudadanos de países que no forman parte del Programa de Exención de Visa.

El Departamento de Estado indicó que el programa se mantendrá inicialmente hasta finales de año, aunque podría extenderse dependiendo de la demanda y los resultados obtenidos durante el período piloto.