Inician obras de expansión del Metro de la Segunda Avenida que llevarán nuevas estaciones a East Harlem

El congresista dominicano, Adriano Espaillat durante el acto de anunciar la Fase II de la expansión del Metro de la Segunda Avenida de Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

Las obras de la Fase II de la expansión del Metro de la Segunda Avenida comenzaron oficialmente esta semana, un proyecto que promete transformar el transporte público en East Harlem con nuevas estaciones, miles de empleos y una conexión más rápida para decenas de miles de residentes.

La información fue dada a conocer mediante una nota de prensa en la que participaron el congresista dominicano Adriano Espaillat, la gobernadora Kathy Hochul, el líder demócrata del Senado Chuck Schumer y el presidente de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), Janno Lieber.

El proyecto extenderá la línea Q desde la calle 96 hasta la calle 125, incorporando tres nuevas estaciones accesibles en las calles 106, 116 y 125, una mejora largamente esperada por los residentes de East Harlem, una comunidad donde aproximadamente el 70% de la población depende del transporte público para movilizarse.

Espaillat destacó que la expansión busca corregir décadas de desigualdad en materia de transporte para una zona que, pese a estar en Nueva York, ha carecido de acceso directo al sistema de metro.

"East Harlem ha sido durante mucho tiempo un desierto de transporte", expresó el congresista al resaltar que más de 100,000 residentes han vivido durante años sin acceso adecuado a una línea de tren cercana.

Según las autoridades, la nueva extensión reducirá tiempos de viaje hasta en 20 minutos y permitirá conexiones directas con el Upper East Side, Midtown Manhattan y Coney Island sin necesidad de realizar transbordos adicionales.

Impacto económico y social de la Fase II en la comunidad local

Además de mejorar la movilidad, el proyecto tendrá un importante impacto económico. La MTA estima que la construcción generará más de 70,000 empleos, incluyendo puestos sindicalizados con salarios competitivos. Como parte del acuerdo, se estableció una meta para que al menos el 20% de las contrataciones beneficie a residentes de East Harlem.

La gobernadora Hochul señaló que la expansión representa una inversión histórica para la comunidad y aseguró que el programa de contratación local permitirá que los beneficios económicos permanezcan en el vecindario.

La Fase II también conectará directamente con la estación Harlem-125 Street de Metro-North y con otras líneas del metro, mejorando el acceso al transporte regional y al servicio de autobuses hacia el aeropuerto LaGuardia.

El proyecto forma parte de una promesa que se remonta a casi un siglo. Diversos planes para construir el Metro de la Segunda Avenida fueron anunciados desde la década de 1920, pero enfrentaron retrasos, problemas de financiamiento y la crisis fiscal de Nueva York en los años 70.

Ahora, las autoridades aseguran que la expansión finalmente avanza hacia su concreción.