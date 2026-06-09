Lo que comenzó como una celebración para seguir el tercer partido de las finales de la NBA terminó en caos la noche del lunes, cuando decenas de aficionados de los Knicks protagonizaron disturbios y enfrentamientos en las calles cercanas a Bryant Park, en Manhattan.

Al menos 21 personas fueron detenidas por el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) tras los incidentes ocurridos al finalizar una fiesta de visualización organizada por la ciudad, según informó Telemundo 47.

De los detenidos, ocho fueron arrestados y enfrentan cargos formales, mientras que otras 13 personas recibieron citaciones judiciales y fueron puestas en libertad. Además, dos individuos fueron acusados de agredir a agentes policiales.

El NYPD informó que cinco oficiales resultaron heridos durante los disturbios, aunque no ofreció detalles sobre la gravedad o naturaleza de las lesiones.

Altercados tras la celebración

La actividad en Bryant Park había sido organizada después de que se cancelara el evento de visualización previsto frente al Madison Square Garden. La alternativa fue anunciada ese mismo día por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

Mientras el ambiente dentro del parque transcurrió de forma pacífica, la situación cambió una vez que los asistentes comenzaron a abandonar el lugar. Videos difundidos en redes sociales mostraron a varios aficionados subiéndose sobre los vehículos policiales, colgándose de estructuras metálicas, lanzando objetos y protagonizando peleas en plena vía pública.

Las imágenes también captaron enfrentamientos entre grupos de seguidores, camisetas rasgadas y señales de tránsito derribadas. Para controlar la situación, agentes del NYPD intervinieron utilizando porras y gas pimienta, según testigos citados por el medio.

Consecuencias de los disturbios

Los incidentes ocurrieron luego de que los Knicks cayeran derrotados ante los Spurs en el tercer partido de la final de la NBA, resultado que pone la serie 2-1, con ventaja para el equipo de Nueva York.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si los disturbios afectarán los planes para futuras fiestas de visualización organizadas por la ciudad. Se espera que para el cuarto partido, programado para el miércoles en el Madison Square Garden, vuelva a habilitarse un espacio para aficionados en las inmediaciones del estadio.