Contienda por el Distrito 7 se calienta tras acusaciones sobre financiamiento electoral

El presidente del condado de Brooklyn, Antonio Reynoso, elevó el tono de la contienda por el Distrito Congresional 7 de Nueva York al acusar a una de sus principales rivales de beneficiarse del respaldo de un súper PAC financiado por grandes donantes.

Reynoso, de origen dominicano, y la concejal de Queens, Julie Won, emitieron un comunicado conjunto en el que cuestionaron a la asambleísta estatal Claire Valdez por presuntamente recibir apoyo indirecto de grupos externos que realizan gastos electorales independientes.

Según los candidatos, Valdez habría incumplido su compromiso de rechazar el respaldo de los llamados súper PAC y, además, habría actualizado las directrices públicas de su campaña para orientar mensajes de grupos externos contra otros aspirantes en la contienda.

"La hipocresía es indignante", señalaron Reynoso y Won, quienes argumentaron que una campaña no puede presentarse como opuesta a los grandes intereses económicos mientras recibe beneficios de organizaciones financiadas por importantes donantes.

La campaña de Valdez rechazó las acusaciones. Ravi Sahai, portavoz de la candidata, aseguró que la legisladora cuenta con el respaldo de más de 22,000 pequeños donantes y defendió su historial político, afirmando que es la única aspirante en la contienda que no acepta dinero de la industria inmobiliaria.

La disputa ocurre a pocas semanas de las primarias demócratas del 23 de junio para elegir al sucesor de la congresista Nydia Velázquez, quien anunció su retiro el año pasado tras décadas en el Congreso.

La carrera por el Distrito 7, que abarca sectores de Brooklyn y Queens, es considerada una de las más competitivas de la ciudad. Una encuesta divulgada por Emerson College Polling y PIX11 mostró recientemente a Valdez con 23 % de apoyo, seguida por Reynoso con 21%, mientras que Won obtuvo 13%. Sin embargo, el 43% de los votantes consultados indicó que aún no ha decidido su voto.

La controversia sobre el financiamiento de campañas añade un nuevo elemento a una elección que ya había estado marcada por diferencias dentro del ala progresista del Partido Demócrata y por los respaldos divididos de importantes figuras políticas de la ciudad.

Contexto electoral y encuestas

La controversia surge cuando faltan pocas semanas para las primarias demócratas del 23 de junio y en medio de una carrera extremadamente cerrada por representar a sectores de Brooklyn y Queens en el Congreso.

Según una encuesta de Emerson College Polling y PIX11 realizada en mayo, Valdez lideraba la intención de voto con un 23%, seguida muy de cerca por Reynoso con un 21%, mientras que Won registraba un 13%. Sin embargo, el dato más significativo fue que un 43% de los votantes permanecía indeciso.

La batalla por el Distrito 7 ha estado marcada por tensiones dentro del ala progresista del Partido Demócrata. El respaldo del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, a Valdez y el apoyo de Velázquez a Reynoso profundizaron las divisiones entre distintos sectores del partido.

Con las encuestas mostrando una diferencia mínima entre los principales contendientes y un amplio bloque de votantes aún sin decidir, el debate sobre el financiamiento de campañas podría convertirse en uno de los temas determinantes en la recta final de la elección.