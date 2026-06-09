Congreso de EE. UU. da luz verde a USD$ 70,000 millones para ofensiva migratoria de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ( EFE )

El Congreso de Estados Unidos aprobó el martes un proyecto de ley de 70,000 millones de dólares que financia la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump para el resto de su mandato.

La medida, aprobada este martes por la Cámara de Representantes y la semana pasada por el Senado, debe ir ahora al despacho de Trump para su promulgación.

Para el mandatario republicano constituye una victoria en uno de sus temas políticos emblemáticos.

Detalles del financiamiento migratorio

El proyecto prevé cerca de 38,000 millones de dólares para la policía de inmigración (ICE), unos 26,000 millones para la patrulla fronteriza (CBP) y cerca de 5,000 millones adicionales para costos imprevistos.

Estos fondos se suman a los casi 140,000 millones de dólares ya aprobados el año pasado por el Congreso, de mayoría republicana, destinados a la lucha contra la inmigración.

El gobierno de Donald Trump se enfrenta a la presión de los partidarios de una línea más dura contra la inmigración, que lamentan que las autoridades no hayan logrado alcanzar el objetivo de un millón de expulsiones anuales.

Tom Homan, uno de los artífices de este programa de expulsiones dentro del gobierno, prometió el martes una profundización de las operaciones, especialmente en Nueva York, ciudad que vota en gran mayoría por los demócratas.