Hallan cuerpo de barbero dominicano desaparecido en el río Delaware; familiares buscan respuestas

Carlos Manuel Gil Reyes, dominicano encontrado en río Delaware al norte de Filadelfia. ( FUENTE EXTERNA )

La búsqueda de Carlos Manuel Gil-Reyes, un dominicano de 31 años que desapareció mientras nadaba en el río Delaware, al norte de Filadelfia, terminó de manera trágica luego de que las autoridades localizaran un cuerpo que posteriormente fue identificado como el del joven.

Su desaparición había movilizado durante varios días a familiares, amigos y equipos de rescate.

Cronología del caso y hallazgo del cuerpo

De acuerdo con la Policía Estatal de Nueva Jersey, el cadáver fue hallado ayer lunes al mediodía, tras recibirse reportes sobre un cuerpo que había llegado a la orilla del río en la zona del municipio de Palmyra, en el condado de Burlington.

Luego de una investigación preliminar, las autoridades determinaron que la víctima coincidía con la descripción de Gil-Reyes, quien había sido visto por última vez en las aguas del río Delaware, cerca de Hawks Island, en el municipio de Lower Penns Neck, también en el condado de Burlington.

Más tarde, las autoridades confirmaron su identidad y notificaron a sus familiares, al tiempo que indicaron que el caso continúa bajo investigación.

La desaparición del dominicano había generado una intensa preocupación entre familiares y allegados, quienes durante días mantuvieron esfuerzos para obtener respuestas sobre su paradero.

Mientras aguardaban noticias, el dolor y la incertidumbre marcaban a la familia.

"Yo necesito saber, yo necesito tener paz. Mis hijos necesitan tener paz. Mi hija ahorita se puso mala. Mi hija no aguantó, se derrumbó", expresó Jacqueline desde República Dominicana, madre del joven, horas antes de que las autoridades confirmaran el hallazgo.

Según informó NBC Filadelfia, el incidente ocurrió poco después de la medianoche del pasado 5 de junio, cuando unas 20 personas distribuidas en cuatro embarcaciones se reunieron cerca de la intersección de las avenidas Linden y Delaware, en el noreste de Filadelfia, antes de ingresar al río.

De acuerdo con el inspector jefe de la Policía de Filadelfia, Scott Small, los navegantes permanecieron un tiempo en el agua y, posteriormente, mientras se encontraban cerca de Hawk Island, dos de ellos decidieron lanzarse al río para nadar.

Fue entonces cuando Gil-Reyes entró al agua y no volvió a salir.

Argeni Infante, uno de los amigos que presenció el momento, relató a NBC10 los últimos instantes del dominicano.

Reacciones familiares y comunitarias

"Nadó desde el bote con mi otro amigo", dijo Infante. "Y lo último que le dijo a mi amigo fue: 'Oye, ya no puedo más, te quiero'. Y eso me rompe el corazón porque lo último que dijo fue que ya no podía nadar y que me quería".

La noticia ha golpeado especialmente a sus compañeros de trabajo en la barbería Team W, ubicada en Rising Sun Avenue, en Filadelfia, donde Gil-Reyes era ampliamente apreciado.

Sus compañeros describen al dominicano como la alegría del local y aseguran que aún les cuesta aceptar su ausencia. En la entrada del establecimiento han colocado un altar con flores, velas y peluches para honrar su memoria.

Además de ser barbero, Gil-Reyes era padre de dos niñas, según relataron sus compañeros de trabajo a NBC10.

Mientras avanzan los trámites relacionados con el caso, los familiares intentan gestionar un permiso humanitario para que Jacqueline pueda viajar a Filadelfia y despedirse de su hijo.

"Su corazón estaba en paz, pero necesitaba estar en Filadelfia y ver el cuerpo de su hijo", relató Telemundo 62 al describir la angustia que vivió la madre antes de conocer la confirmación oficial del hallazgo.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte del joven dominicano.