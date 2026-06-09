El ICE arresta a dominicano condenado por distribución de fentanilo durante operativo

Un agente de ICE participa de un operativo migratorio en EE. UU. ( FUENTE EXTERNA )

Un ciudadano dominicano condenado por distribución de fentanilo figura entre los inmigrantes arrestados durante un operativo realizado el fin de semana por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), informó la agencia federal en un comunicado oficial.

Se trata de Luis Manuel Ventura, identificado por las autoridades como un inmigrante indocumentado de origen dominicano que había sido condenado por distribución de fentanilo en el condado de Lehigh, Pensilvania.

El arresto formó parte de una serie de operativos realizados por ICE en distintos estados del país dirigidos contra personas con antecedentes penales graves. Según la agencia, entre los detenidos también figuran individuos condenados por homicidio, agresión sexual contra menores, abuso infantil, agresión agravada con arma mortal y tráfico de drogas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/09/captura-de-pantalla-2026-06-09-a-las-14801pm-25be43db.png Luis Manuel Ventura, identificado por las autoridades como un inmigrante indocumentado de origen dominicano. (FUENTE EXTERNA)

Detalles del operativo de ICE

En un comunicado emitido el 8 de junio, ICE indicó que las acciones forman parte de los esfuerzos de la administración federal para localizar y detener a extranjeros con historial criminal que permanecen en territorio estadounidense.

"Mientras los estadounidenses disfrutaban de su fin de semana, los agentes de ICE estaban arrestando asesinos, pedófilos, abusadores de menores y narcotraficantes", afirmó Lauren Bis, subsecretaria interina de la agencia.

Las autoridades no ofrecieron detalles adicionales sobre la fecha de ingreso de Ventura al país ni sobre las circunstancias específicas de su arresto migratorio. Tampoco se informó si ya existe una orden de deportación en su contra.

Consecuencias del arresto

El comunicado tampoco precisa cuántos años de condena recibió el dominicano por el caso relacionado con la distribución de fentanilo, una droga sintética que ha sido vinculada a miles de muertes por sobredosis en Estados Unidos durante los últimos años.

ICE señaló que continuará realizando operativos dirigidos a inmigrantes con antecedentes penales considerados de alta gravedad, mientras la administración del presidente Donald Trump mantiene su política de reforzar la aplicación de las leyes migratorias y priorizar la detención de personas condenadas por delitos violentos o relacionados con el narcotráfico.