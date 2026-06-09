Aplazan juicio de hombre acusado de matar a refugiada ucraniana en tren de Carolina del Norte

Miembros de la comunidad sostienen velas mientras se reúnen para una vigilia en honor a la vida de Iryna Zarutska, quien fue apuñalada mortalmente en un tren de cercanías el 22 de septiembre de 2025 en Charlotte, Carolina del Norte. ( FUENTE EXTERNA )

El juicio contra un hombre acusado de apuñalar mortalmente a una refugiada ucraniana en un tren de cercanías en Carolina del Norte fue aplazado luego de que un juez federal determinara que actualmente no está en condiciones mentales para enfrentar el proceso judicial.

¿Cuál es el estado mental del acusado?

La agencia AP reportó que, Decarlos Brown Jr., de 35 años, está acusado de causar la muerte de Iryna Zarutska, una refugiada ucraniana de 23 años, durante un ataque ocurrido en un sistema de transporte público en Charlotte. El cargo federal que enfrenta contempla la posibilidad de la pena de muerte.

El juez federal Kenneth D. Bell concluyó que Brown no es competente para ser juzgado y ordenó su ingreso por hasta cuatro meses en un centro médico penitenciario, donde recibirá tratamiento con el objetivo de recuperar su capacidad mental.

La decisión fue tomada a solicitud de los abogados defensores, luego de una evaluación psiquiátrica federal presentada en abril bajo reserva judicial. Según el informe, Brown "actualmente no es competente para ser juzgado, pero que su pronóstico de recuperación de la competencia es favorable con la terapia farmacológica adecuada".

El magistrado determinó que el acusado "padece una enfermedad o defecto mental que le impide comprender la naturaleza y las consecuencias del proceso o colaborar adecuadamente en su defensa".

Como parte del expediente, los abogados de Brown informaron al tribunal que su cliente insistió en transmitir un mensaje al juez.

"Quisiera informar al tribunal que tengo una emergencia corporal. Alguien tiene acceso total a mi cuerpo y me está controlando indebidamente. Las autoridades se niegan a investigarlo, lo cual es necesario. Al describir la tecnología que alguien estaba utilizando, me diagnosticaron erróneamente esquizofrenia".

Acciones legales y proceso judicial

Según la defensa, Brown también solicitó una orden judicial para que las autoridades investiguen lo que él describe como una emergencia relacionada con su cuerpo.

El juez ordenó que el acusado permanezca bajo custodia del fiscal general de Estados Unidos mientras recibe tratamiento médico. Al concluir ese período, el tribunal evaluará si recuperó la capacidad necesaria para enfrentar juicio, si requiere más tratamiento o si no es posible restablecer su competencia procesal, informó AP.

Además del caso federal, Brown enfrenta un proceso estatal por asesinato en primer grado relacionado con la muerte de Zarutska. Ese expediente permanece suspendido mientras avanza el caso en la jurisdicción federal.

La muerte de la joven ucraniana generó gran conmoción en Charlotte, donde se había establecido tras abandonar su país en medio de la guerra provocada por la invasión rusa.