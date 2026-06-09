A 100 días de la guerra con Irán, los estadounidenses pagan más por casi todo

El conflicto ha provocado un aumento significativo en los precios de la gasolina. ( AFP )

Cien días después del inicio de la guerra con Irán, los consumidores estadounidenses enfrentan un aumento significativo del costo de la vida, impulsado principalmente por el encarecimiento de la energía y los combustibles.

El precio promedio de la gasolina regular pasó de 2.98 dólares por galón a 4.22, un incremento de 42 % desde el comienzo del conflicto. La subida está vinculada a las tensiones en el Golfo Pérsico y a los riesgos para el tráfico petrolero a través del estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

Según cálculos de Moody´s Analytics citados por Al Jazeera, la guerra ha costado hasta ahora 750 dólares adicionales a cada hogar estadounidense, de los cuales unos 447 dólares corresponden directamente al aumento de los gastos energéticos.

El impacto va más allá de las estaciones de servicio. Los mayores costos del petróleo y del transporte han encarecido alimentos, boletos aéreos, servicios de mensajería y numerosos bienes de consumo. La inflación general se sitúa en torno al 3.8 %, mientras que los precios de la energía han aumentado 5.5 %.

Perspectivas y riesgos futuros para el mercado energético

Aunque la economía estadounidense continúa creciendo y no ha entrado en recesión, las presiones inflacionarias han obligado a muchas empresas a moderar contrataciones y revisar inversiones. Los consumidores, por su parte, expresan una creciente preocupación por el costo de la vida y por la posibilidad de que los precios continúen aumentando si el conflicto se prolonga.

Los analistas consideran que los próximos meses serán determinantes. Una reducción de las tensiones podría estabilizar los mercados energéticos y aliviar la inflación. Pero si la guerra se intensifica o afecta más gravemente el suministro mundial de petróleo, los estadounidenses podrían enfrentar nuevas alzas en combustibles y bienes básicos.

Cien días después de iniciada la guerra, el efecto más visible para millones de familias no se mide en el campo de batalla, sino en el bolsillo: llenar el tanque cuesta mucho más y mantener el mismo nivel de vida se ha vuelto considerablemente más caro.