El alcalde de Nueva York critica políticas migratorias de Trump de cara al Mundial 2026

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani. ( EFE )

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, cuestionó las políticas migratorias del presidente Donald Trump al considerar que las restricciones de visas y el aumento de operativos migratorios contradicen el espíritu de inclusión que representa la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Las declaraciones del alcalde se produjeron durante el anuncio de un evento gratuito en el Great Lawn de Central Park este lunes, donde más de 50,000 personas podrán reunirse para ver en pantalla gigante la final del torneo, programada para el 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

Según reportó El Diario, Mamdani expresó preocupación por las dificultades que enfrentan periodistas, entrenadores, jugadores y aficionados de algunos países para ingresar a Estados Unidos debido a las restricciones migratorias impulsadas por la Casa Blanca.

"Esto es totalmente opuesto a la esencia de este torneo", afirmó el alcalde. "Si ni siquiera podemos permitir que los jugadores, los equipos y los periodistas que los cubre vengan a este país, surge una interrogante mayor sobre nuestro compromiso con el espíritu de esta competición".

El alcalde también hizo referencia a los problemas que han enfrentado visitantes extranjeros para obtener visas, especialmente aquellos provenientes de países incluidos en listas de restricciones de viaje del gobierno federal.

Acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Nueva York

Las críticas se produjeron pocas horas después de que el llamado "zar fronterizo" de la administración Trump, Tom Homan, anunciara planes para incrementar la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la ciudad de Nueva York.

"Van a ver más agentes del ICE de los que jamás hayan visto en la ciudad de Nueva York", declaró Homan durante una entrevista con Fox News, al asegurar que ya revisó un plan operativo para ampliar las acciones de la agencia en la ciudad.

La posibilidad de un mayor despliegue de agentes migratorios también ha generado inquietud entre algunos aficionados al fútbol, quienes temen que la presencia de ICE en los alrededores de los estadios pueda afectar la asistencia de seguidores inmigrantes durante el Mundial.

En el acto celebrado en el Central Park participaron, además, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino; la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul; el exfutbolista y expresidente de Liberia George Weah; así como las leyendas del fútbol Roberto Baggio y Christian Vieri.

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará en el MetLife Stadium, mientras que Nueva York será una de las principales sedes de actividades relacionadas con el torneo.