Sacerdote dominicano canta ante el papa León XIV en multitudinario encuentro en Madrid

El sacerdote dominicano Carlos Cabrera protagonizó un momento especial durante el encuentro encabezado por el papa León XIV en el Estadio Santiago Bernabéu, en España, al interpretar la canción Ungidos junto al grupo presbiteral Convivium ante miles de fieles congregados en la capital española.

De acuerdo a una nota de prensa, la presentación formó parte de las actividades artísticas y pastorales desarrolladas durante la visita del pontífice a Madrid, una jornada que reunió a creyentes de distintas nacionalidades y estuvo marcada por mensajes de fe, esperanza y unidad.

La interpretación permitió que el talento del religioso dominicano resonara en uno de los escenarios más emblemáticos de España, en presencia del máximo líder de la Iglesia católica y de una multitud que acudió al evento.

La participación de Cabrera ha sido destacada por miembros de la comunidad dominicana en España, que la consideran un motivo de orgullo por la presencia de un representante de República Dominicana en una actividad de alcance internacional presidida por el Santo Padre.

Rol de la música en la evangelización pastoral

A lo largo de su ministerio, el sacerdote ha combinado su labor pastoral con la música como herramienta de evangelización. La canción Ungidos, interpretada junto a Convivium, transmite mensajes vinculados al servicio, la fraternidad y la vocación sacerdotal.

La presencia del sacerdote dominicano en el encuentro también refleja la contribución de las comunidades y religiosos dominicanos a la vida pastoral de la Iglesia en España, fortaleciendo los lazos de fe entre ambas naciones.