Sospechoso del ataque múltiple en Penn Station tiene historial criminal

Vehículos de emergencia permanecen estacionados frente a la estación de trenes Penn Station de Nueva York, tras el apuñalamiento masivo. ( EFE )

El hombre acusado de herir a cinco personas con un cuchillo dentro de la estación de metro Penn Station, en Manhattan, Nueva York, ya contaba con un extenso historial delictivo y había sido condenado previamente por un ataque con arma blanca de características muy similares, según reveló el diario New York Post.

Se trata de Héctor Deleon, de 51 años, un hombre sin hogar que fue arrestado tras la violenta agresión ocurrida la noche del pasado domingo 7 de julio en una de las estaciones de transporte más concurridas de Nueva York.

De acuerdo con los registros judiciales citados por el medio, Deleon había sido condenado en 2023 por apuñalar a un hombre en el cuello durante una discusión ocurrida en Newark, Nueva Jersey, en febrero de 2022.

A pesar de la gravedad del hecho, fue liberado bajo el sistema de fianza sin efectivo apenas cuatro días después de su arresto y posteriormente recibió una sentencia de dos años de libertad condicional, además de servicio comunitario y tratamiento de salud mental.

Las autoridades señalan que el sospechoso acumuló al menos siete arrestos previos relacionados con delitos como agresión agravada, posesión ilegal de armas, violencia doméstica, posesión de drogas y daños a la propiedad.

Incluso antes del ataque en Penn Station, Deleon había sido arrestado recientemente, el pasado 22 de mayo, en Long Branch, Nueva Jersey, por presuntamente robar cuatro dólares de un frasco de propinas en un establecimiento Dunkin' y por posesión de parafernalia para el consumo de drogas.

Detalles del ataque en Penn Station

Según la investigación, el domingo alrededor de las 7:00 de la noche, Deleon ingresó a Penn Station y presuntamente atacó al azar a varias personas en el área de conexión de NJ Transit utilizando una daga de doble filo de entre cuatro y seis pulgadas de longitud.

El saldo fue de cinco heridos, uno de ellos en condición grave. Entre las víctimas figura Henry Obadiah, de 60 años, quien sufrió una herida en el rostro y relató al New York Post que el atacante tenía "rabia en los ojos" antes de agredirlo.

Arresto del sospechoso

Fuentes policiales indicaron que el sospechoso fue detenido poco después del ataque por agentes de la Policía de Amtrak. Sin embargo, durante el arresto habría mostrado un comportamiento agresivo y errático, obligando a las autoridades a sedarlo antes de trasladarlo a un hospital.

Los investigadores también destacan las similitudes entre el arma utilizada en Penn Station y la empleada en el apuñalamiento de 2022 en Newark, donde la víctima recibió una herida en el cuello que requirió nueve puntos de sutura.

Hasta el lunes, Deleon permanecía hospitalizado bajo custodia policial y aún no había sido procesado formalmente por el ataque múltiple.