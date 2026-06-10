Acusan a 26 presuntos miembros de los Trinitarios de asesinatos y otros delitos en Massachusetts

Armas incautadas en operativo contra los Trinitarios en Massachusetts. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades federales de Estados Unidos acusaron a 26 presuntos líderes, miembros y colaboradores de la pandilla Trinitarios de conspiración bajo la ley federal contra el crimen organizado (RICO), en un caso que los vincula presuntamente con cinco asesinatos, 19 intentos de homicidio, narcotráfico, secuestros, extorsiones y delitos con armas de fuego.

La acusación forma parte de una amplia investigación que, según una nota de prensa de la Fiscalía Federal de Massachusetts, ha permitido procesar a un total de 56 integrantes de la organización criminal durante los últimos dos años por su presunta participación en 11 homicidios y 30 intentos de asesinato cometidos desde 2017.

"Se puede afirmar con seguridad que, durante demasiado tiempo, los Trinitarios han sembrado el caos e infundido miedo en nuestras comunidades. Asesinatos, intentos de asesinato, secuestros, manipulación de testigos y extorsión. La lista es interminable, pero hoy se acaba", declaró la fiscal federal Leah B. Foley.

La funcionaria aseguró que la organización operaba con una sensación de impunidad. "Su audacia y arrogancia son, francamente, asombrosas. Al parecer, los acusados creían estar exentos de ser procesados. Estaban equivocados", afirmó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/10/screenshot2026-06-09112118-043881ac.png Armas de fuego y drogas presuntamente incautadas a miembros y asociados de la pandilla Trinitarios. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/10/screenshot2026-06-09112230-006b3677.png Más armas de fuego y drogas incautadas a miembros y asociados de la pandilla Trinitarios. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Estructura organizada

Según los documentos judiciales, los acusados pertenecían a los capítulos de Lawrence, Haverhill y Boston de los Trinitarios, una organización criminal transnacional de origen dominicano que, de acuerdo con las autoridades, mantenía una estructura jerárquica con líderes encargados de reclutar miembros, imponer disciplina interna y recaudar fondos para financiar actividades ilícitas.

La investigación sostiene que la pandilla ejercía control en determinados vecindarios mediante la intimidación y la violencia contra grupos rivales. Además, contaba con reglas internas plasmadas en una especie de "Carta Magna", donde se definían su estructura organizativa, símbolos, colores y normas de funcionamiento.

Los fiscales alegan que la organización reclutaba principalmente a jóvenes de comunidades dominicanas, incluidos estudiantes de escuelas secundarias en ciudades como Lawrence y Lynn, apelando a elementos culturales, el idioma español y el patriotismo dominicano para atraer nuevos integrantes.

Cinco homicidios y tráfico de drogas

Los fiscales sostienen que los acusados participaron en cinco asesinatos, 19 intentos de homicidio, secuestros, robos, amenazas a testigos y la distribución de decenas de kilogramos de drogas.

Además, alegan que la pandilla extorsionaba negocios legítimos mediante amenazas de violencia para obtener beneficios económicos.

"Las comunidades de Massachusetts son hoy más seguras tras la detención de 24 presuntos miembros de los Trinitarios", afirmó Jeffrey Grimming, agente especial interino a cargo de HSI New England.

"Esta peligrosa pandilla callejera transnacional ha sembrado el terror y la violencia sin sentido en nuestras comunidades —desde el narcotráfico y la violencia armada hasta el secuestro y el asesinato—, pero estamos trabajando incansablemente para que rindan cuentas", agregó.

Posibles condenas

El cargo principal de conspiración bajo la ley RICO conlleva una pena máxima de cadena perpetua, además de multas de hasta 250,000 dólares. Los cargos relacionados con narcotráfico podrían sumar hasta 20 años de prisión y multas de hasta un millón de dólares.

La investigación también derivó en la detención de siete inmigrantes indocumentados vinculados al caso, quienes fueron deportados o se encuentran actualmente en proceso de deportación.