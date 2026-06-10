Estados Unidos comienza a revocar visas a extranjeras que viajan para dar a luz

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este miércoles el inicio de una ofensiva contra el llamado "turismo de parto", una práctica mediante la cual ciudadanos extranjeros ingresan al país con visas de turista con el objetivo principal de dar a luz para que sus hijos obtengan la ciudadanía estadounidense.

La agencia federal informó que ya comenzó a revocar visas de personas identificadas por participar en este tipo de esquemas, al tiempo que intensifica las investigaciones contra redes internacionales que presuntamente facilitan estos viajes.

Según el Departamento de Estado, una embajada estadounidense en África Occidental detectó una red integrada por más de 100 extranjeros que supuestamente utilizaban documentos fraudulentos y gestores especializados para obtener permisos de viaje. Como resultado de la investigación, las visas de los involucrados fueron canceladas.

Las autoridades también reportaron que una embajada en Europa identificó más de 400 casos sospechosos desde 2024.

De acuerdo con las pesquisas, al menos seis empresas estarían vinculadas a estas operaciones, ofreciendo asesoría a los solicitantes sobre qué responder durante las entrevistas consulares, coordinando alojamiento en territorio estadounidense y organizando planes relacionados con el nacimiento de los bebés.

Under President Trump, the State Department is defending the integrity of U.S. citizenship by ending illegal birth tourism schemes.



No foreigner is permitted to obtain a visitor visa for the primary purpose of acquiring U.S. citizenship for a child by giving birth in the U.S. — Department of State (@StateDept) June 10, 2026

Asimismo, una embajada en el norte de África revocó más de 100 visas a padres señalados por participar en prácticas de turismo de parto. Los hallazgos fueron posibles gracias al intercambio de información entre agencias de seguridad, análisis de datos y labores de inteligencia consular.

"Una visa estadounidense es un privilegio, no un derecho", afirmó el Departamento de Estado en un mensaje difundido a través de sus redes sociales, donde advirtió que continuará tomando medidas para identificar y desmantelar este tipo de operaciones.

Mayor vigilancia sobre las visas de turista

Las autoridades recordaron que las visas de visitante B-1 y B-2 no pueden utilizarse cuando el propósito principal del viaje es dar a luz en Estados Unidos para asegurar la ciudadanía estadounidense de un menor.

El Departamento de Estado explicó que los funcionarios consulares tienen la facultad de negar o revocar visas cuando determinan que existió fraude, ocultamiento de información o uso indebido del proceso migratorio.

La medida forma parte de un mayor endurecimiento de los controles migratorios y del escrutinio sobre las solicitudes de visas de turismo vinculadas a posibles esquemas de turismo de parto.

Hasta el momento, el gobierno estadounidense no ha revelado los nombres de los países donde operaban las redes investigadas ni la identidad de las personas afectadas por las revocaciones de visas.

Las dominicanas figuran entre las extranjeras latinoamericanas con más partos en EE. UU.

Aunque el Departamento de Estado no identificó a República Dominicana en los países involucrados en las investigaciones sobre turismo de parto, las mujeres dominicanas se encuentran entre los grupos latinoamericanos con mayor cantidad de nacimientos registrados en Estados Unidos.

De acuerdo con estadísticas oficiales, los hospitales estadounidenses atendieron 33,575 partos de mujeres de origen dominicano entre 2016 y 2023, una cifra que coloca a las dominicanas como el cuarto grupo de extranjeras de América Latina con más nacimientos en territorio estadounidense durante ese período.

Los datos reflejan la estrecha relación migratoria entre ambos países y la constante movilidad de ciudadanos dominicanos hacia Estados Unidos.