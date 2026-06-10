Espaillat critica aumento de fondos para ICE; afirma que no hará "la vista gorda" ante la corrupción

El congresista estadounidense de origen dominicano Adriano Espaillat cuestionó este miércoles el aumento de los fondos asignados por los republicanos de la Cámara de Representantes para financiar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

En una declaración pública, el legislador demócrata por Nueva York afirmó que la propuesta presupuestaria incrementa los recursos asignados a ICE y a la Patrulla Fronteriza, mientras, según sostuvo, no incluye medidas para reducir el costo de los alimentos, los combustibles ni la atención médica.

"A Donald Trump y a los republicanos simplemente no les importan los problemas que enfrenta el pueblo estadounidense. Esta semana, la Cámara de Representantes examinará el imprudente presupuesto republicano que otorga al ICE un cheque en blanco para maltratar a los estadounidenses y no hace nada para reducir los costos exorbitantes de los alimentos, la gasolina o la atención médica", dijo.

Asimismo, agregó que "la semana pasada el Senado aprobó un presupuesto que asigna al ICE y a la Patrulla Fronteriza otros 70,000 millones de dólares —además de los más de 170,000 millones que ya recibieron el año pasado—, todo ello sin incluir las reformas de sentido común que exigen los neoyorquinos".

El congresista, miembro del Comité de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara de Representantes, dijo que el presupuesto no responde a las necesidades económicas de sus electores ni de las familias estadounidenses.

"Como miembro veterano del Comité de Asignaciones Presupuestarias, considero que este presupuesto no hace nada para aliviar la carga que soportan mis constituyentes y las familias de todo el país. Además, los republicanos del Senado votaron en contra de enmiendas que habrían impedido que el Departamento de Justicia destinara 1,800 millones de dólares de los contribuyentes a aliados de derecha e insurrectos violentos", sostuvo Espaillat, que busca retener la candidatura por el partido demócrata en el Distrito 13 de Nueva York.

Políticas migratorias y el financiamiento

Durante su declaración, Espaillat también cuestionó las políticas migratorias llevadas a cabo por la administración del presidente Trump y expresó preocupación por el papel del ICE en la ejecución de operativos migratorios.

"Ya basta: el ICE está maltratando brutalmente a nuestras comunidades, matando a estadounidenses en las calles y encarcelando a familias y niños inocentes sin el debido proceso ni causa justificada. Mientras las familias estadounidenses luchan por pagar sus cuentas y llegar a fin de mes, los aliados de Trump se enriquecen", manifestó.

Al finalizar su declaración el legislador enfatizó que sigue "insistiendo en exigir rendición de cuentas" y en reducir los costos para los constituyentes y para las familias de todo el país. "No voy a hacer la vista gorda ante la corrupción ni a aprobar un presupuesto que destina miles de millones de dólares a las violentas políticas de deportación masiva del Departamento de Seguridad Nacional", subrayó.

"Mantengo mi oposición al ICE y voté en contra de este paquete de financiación que reforzará el apoyo federal a dicha agencia sin ningún tipo de supervisión", dijo Espaillat.

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