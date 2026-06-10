Justicia estadounidense condena a excomandante talibán a 42 años de prisión

El departamento de justicia de Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

Un excomandante talibán afgano, acusado por Estados Unidos de secuestrar a un periodista y matar a soldados estadounidenses en 2008, fue condenado el martes a 42 años de prisión.

Haji Najibullah, de 50 años, fue acusado por fiscales estadounidenses de secuestrar al periodista del diario The New York Times David Rohde y a dos civiles afganos.

También fue acusado por la muerte de tres soldados estadounidenses y de un intérprete afgano en un ataque perpetrado por fuerzas bajo su mando en junio de 2008.

El hombre fue detenido en Ucrania y luego extraditado a Estados Unidos en 2020.

El año pasado se declaró culpable de secuestro y de proporcionar apoyo material para actos de terrorismo que causaron muerte, según un comunicado del Departamento de Justicia.

Cronología del secuestro y la fuga de David Rohde

"Quienes hagan daño a estadounidenses y participen en actos de terrorismo serán perseguidos y llevados ante la justicia, sin importar cuánto tiempo tome", afirmó el fiscal general interino Todd Blanche en el comunicado.

Rohde fue secuestrado en Afganistán en noviembre de 2008, junto con un traductor y un conductor.

Según el New York Times, que logró mantener en secreto la noticia de su secuestro para no ponerlo en peligro, el periodista consiguió escapar de sus captores en junio de 2009.