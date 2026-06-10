FBI confisca evidencias en planta de California tras emergencia química que obligó evacuación

Fuga de productos químicos tóxicos de un tanque en una planta en el sur de California ( FUENTE EXTERNA )

Agentes del FBI ejecutaron este miércoles una orden de registro en una planta aeroespacial del sur de California donde el sobrecalentamiento de un tanque con sustancias químicas provocó el mes pasado la evacuación de unas 50,000 personas, en medio de investigaciones federales y estatales sobre el incidente, informó la agencia AP.

La operación se llevó a cabo en las instalaciones de GKN Aerospace Transparency Systems, ubicadas en la ciudad de Garden Grove, en el condado de Orange. La orden judicial autoriza la incautación de documentos, registros y muestras relacionadas con el almacenamiento, uso y eliminación de metacrilato de metilo, el compuesto químico involucrado en la emergencia.

Según el documento firmado por un juez federal la semana pasada, los investigadores también buscan información sobre los sistemas de refrigeración y otros equipos utilizados para controlar la temperatura de esa sustancia.

El FBI confirmó que sus agentes estaban realizando el registro en la planta, dedicada a la fabricación de ventanas, cúpulas y parabrisas para aeronaves.

El tanque afectado contenía entre 6,000 y 7,000 galones de metacrilato de metilo, un líquido altamente inflamable utilizado en la producción de plásticos, recubrimientos, plexiglás y prótesis dentales.

De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental (EPA), la exposición a este compuesto puede provocar problemas respiratorios graves, trastornos neurológicos e irritación en la piel, los ojos y la garganta.

Ante la investigación, un portavoz de GKN indicó a AP que la empresa está colaborando con las autoridades.

"Estamos cooperando con las autoridades en nuestras instalaciones de Garden Grove y continuaremos haciéndolo", expresó la compañía.

Empresa pide disculpas a la comunidad

Durante una reunión comunitaria celebrada el martes por la noche, el representante de GKN, Steve Carlin, ofreció disculpas a los residentes afectados y reconoció el impacto generado por la emergencia.

"En nombre de GKN y de la planta de Garden Grove, quiero expresar mis más sinceras condolencias por este incidente. Comprendo, y esta noche me he dado cuenta, de lo perjudicial que fue y de lo inquietante que resulta para la comunidad en general", manifestó.

Carlin señaló que la empresa está dispuesta a celebrar encuentros públicos con los residentes, aunque aclaró que la investigación aún se encuentra en una etapa preliminar.

Fiscalía también investiga

Paralelamente, la Fiscalía del Condado de Orange desarrolla una investigación penal sobre lo ocurrido en la planta.

La portavoz de la fiscalía, Kimberly Edds, informó que se envió una notificación formal a la empresa para preservar todas las evidencias relacionadas con el caso.

"Hemos enviado una carta a GKN solicitando la preservación de las pruebas, indicándoles que no modifiquen ni destruyan ninguna evidencia", indicó.

Mientras avanzan las pesquisas, alrededor de una docena de personas y empresas afectadas por la evacuación ya han presentado demandas federales contra la compañía.

Las autoridades sanitarias del condado han reiterado que no se detectó liberación de gases tóxicos ni contaminación ambiental durante la emergencia, aunque mantienen un monitoreo continuo de la calidad del aire, así como de alcantarillas y sistemas de drenaje pluvial.