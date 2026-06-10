Trenes de Nueva York se visten con los colores de los países que participarán en el Mundial 2026

Los primeros trenes incorporados en Nueva York vestidos del mundial 2026. ( FUENTE EXTERNA )

La fiebre de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comenzó a sentirse en el sistema de transporte de la ciudad de Nueva York.

La administración del alcalde Zohran Mamdani anunció una iniciativa que transformará varios trenes del metro de Nueva York con los colores y banderas de las 48 selecciones que participarán en el torneo.

El proyecto, desarrollado en colaboración con la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA por sus siglas en inglés), el Comité Anfitrión de Nueva York y Nueva Jersey para el Mundial 2026 y la FIFA, busca llevar el ambiente mundialista a los cinco condados de la ciudad antes del inicio de la competencia.

Como parte de la campaña, varias líneas del metro lucirán diseños inspirados en los países clasificados. Los primeros trenes decorados comenzaron a circular el pasado viernes, incluyendo la línea 1, que exhibe los colores de Senegal y Francia, y la línea R, ambientada con las banderas de Brasil y Marruecos.

"Cuando un tren decorado con los colores de Senegal llega a Harlem, o un vagón del metro que luce la bandera de Marruecos recorre Astoria, se cuenta una historia sobre quiénes somos como neoyorquinos", expresó el alcalde Mamdani al presentar la iniciativa.

El diseño visual fue creado por el estudio creativo Burn & Broad e incorpora elementos gráficos abstractos, banderas nacionales y la imagen de la Estatua de la Libertad como símbolo de unidad y diversidad cultural.

De su lado, Alex Lasry, director ejecutivo del Comité Anfitrión de Nueva York y Nueva Jersey para la Copa Mundial de la FIFA 2026, destacó que la iniciativa refleja el carácter multicultural de la ciudad.

"Esta Copa Mundial será el torneo más grande e inclusivo de la historia, y ver cómo el espíritu de las naciones participantes recorre el corazón de la ciudad de Nueva York es un poderoso símbolo de la unidad que inspira este deporte", afirmó.

Las autoridades informaron que los trenes decorados se incorporarán de manera gradual durante las próximas semanas.

Entre las líneas participantes figuran:

Línea R: Brasil y Marruecos.

Línea 2: Noruega y Senegal.

Línea 6: Panamá e Inglaterra.

Línea 7: Ecuador y Noruega.

Línea 4: Japón, Croacia, Canadá, Túnez, Portugal, Haití, Suiza, Uzbekistán, Ghana y Estados Unidos.

Línea A: España, Escocia, Arabia Saudita, República Democrática del Congo, Australia, Estados Unidos, Cabo Verde, Países Bajos, Jordania y Suecia.

Línea E: Colombia, Egipto, Argelia, Uruguay, Nueva Zelanda, Turquía, Irak, Curazao, Costa de Marfil y República Checa.

Línea F: Argentina, Sudáfrica, Bosnia y Herzegovina, Austria, Paraguay, Corea del Sur, Irán, México, Bélgica y Catar.

La iniciativa forma parte de las actividades previas al Mundial de 2026, que tendrá como una de sus principales sedes el área metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey, donde se disputarán varios encuentros del torneo.