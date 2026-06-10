Emiten advertencia para Nueva York ante temperaturas que superarán los 90 grados

Un grupo de hombres judíos ortodoxos se refrescan junto al East River durante una ola de calor en Nueva York, EE. UU. ( FUENTE EXTERNA )

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) emitió una advertencia de calor para la ciudad de Nueva York desde el jueves al mediodía hasta las 8:00 de la noche del viernes.

La alerta abarca los condados de El Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens y Staten Island, donde las autoridades recomiendan limitar las actividades al aire libre, mantenerse hidratado y tomar precauciones ante el riesgo de enfermedades relacionadas con las altas temperaturas.

Las temperaturas superarán los 90 grados Fahrenheit desde el jueves, pero lo que hará más difícil soportar las condiciones será el aumento significativo de la humedad, que elevará la sensación térmica a niveles cercanos a los 100 grados.

Los meteorólogos explicaron que el llamado punto de rocío, un indicador utilizado para medir la cantidad de humedad en el aire, se ubicará cerca o por encima de los 70 grados, una condición considerada sofocante.

Como resultado, el índice de calor podría alcanzar entre 95 y 100 grados durante las horas más cálidas del jueves y viernes.

Advertencias sobre tormentas severas

Además del calor extremo, la combinación de altas temperaturas y humedad favorecerá la formación de tormentas dispersas entre miércoles y viernes. De acuerdo con las autoridades, algunas podrían alcanzar intensidad severa y generar fuertes ráfagas de viento superiores a las 60 millas por hora.

En tal sentido, advierten que estas condiciones podrían provocar la caída de árboles, ramas y líneas eléctricas, por lo que exhortan a la población a mantenerse atenta a los pronósticos y alertas meteorológicas.

Mejoras para el fin de semana

La buena noticia llegará durante el fin de semana. Los expertos prevén una disminución de la humedad y una reducción considerable en las probabilidades de lluvia, aunque las temperaturas seguirán rondando los 90 grados.

Las condiciones más estables favorecerán la realización de actividades al aire libre, incluyendo eventos masivos programados en la región, como el desfile del Día de Puerto Rico y varios encuentros deportivos previstos para el fin de semana.