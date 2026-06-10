Ranking revela la limitada movilidad global del pasaporte dominicano

Ejemplar de un pasaporte dominicano. ( FUENTE EXTERNA )

De acuerdo con el Índice de Pasaportes de Henley & Partners, que mide la capacidad de movilidad internacional de los ciudadanos de cada país, el pasaporte de la República Dominicana ocupa la posición 17 de 19 países de América Latina.

Según el informe, el pasaporte dominicano permite el acceso a 71 destinos sin necesidad de visa previa o con visa a la llegada. En contraste, los dominicanos requieren visado para ingresar a otros 123 países.

Dentro de la clasificación regional, el documento dominicano se sitúa por encima de los pasaportes de Cuba y Haití, que ocupan las posiciones 18 y 19, respectivamente.

Los primeros lugares del ranking

Chile encabeza la lista de los pasaportes más poderosos de Latinoamérica. Le siguen Argentina y Brasil, que comparten el segundo lugar gracias a que sus ciudadanos pueden acceder a 169 destinos sin necesidad de visa previa.

México completa los primeros puestos de la clasificación regional, consolidándose entre los países latinoamericanos con mayor facilidad de movilidad internacional.

El Índice de Pasaportes de Henley & Partners clasifica los documentos de viaje de 199 países y territorios en función de la cantidad de destinos a los que sus titulares pueden ingresar sin visa o con trámites simplificados de entrada.

Los dominicanos pueden viajar sin visa a los siguientes destinos:

América

El Salvador, Granada, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Trinidad y Tobago, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay y Perú. También Montserrat, territorio británico de ultramar en el Caribe.

África

Angola, Botsuana, Burundi, Cabo Verde, Comoras, Egipto, Gambia, Guinea-Bisáu, Kenia, Madagascar, Malaui, Marruecos, Mauricio, Mozambique, Ruanda, Senegal, Seychelles, Somalia, Tanzania, Yibuti, Zambia y Zimbabue.

Asia

Armenia, Bangladés, Camboya, Catar, Corea del Sur, Filipinas, Georgia, Irán, Israel, Japón, Jordania, Laos, Líbano, Malasia, Maldivas, Nepal, Palestina, Rusia, Singapur, Sri Lanka, Tayikistán, Tailandia, Timor Oriental, Turquía y Uzbekistán. Además, Hong Kong y Macao (regiones administrativas especiales de China) y Taiwán, con reconocimiento internacional limitado.

Oceanía

Islas Marshall, Islas Salomón, Kiribati, Micronesia, Palaos, Samoa y Tuvalu. También Islas Cook y Niue, territorios en libre asociación con Nueva Zelanda.