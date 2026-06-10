Condenan a 35 años de prisión a joven que mató a atleta durante competencia escolar en Texas

Una persona anuncia el veredicto de culpabilidad en el juicio de Karmelo Anthony frente al juzgado del condado de Collin, el martes 9 de junio de 2026, en McKinney, Texas. ( FUENTE EXTERNA )

Un adolescente de Texas que apuñaló mortalmente a un atleta de 17 años de una escuela rival durante una competencia escolar fue declarado culpable de asesinato y condenado a 35 años de prisión, informó la agencia AP.

El jurado rechazó el alegato de defensa propia presentado por Karmelo Anthony, de 19 años, quien enfrentaba cargos por la muerte de Austin Metcalf durante un altercado ocurrido en abril de 2025 en unas gradas de un estadio donde se celebraba una competencia de atletismo entre varias escuelas.

De acuerdo con los testimonios presentados durante el juicio, la confrontación comenzó cuando Anthony se negó a abandonar una carpa perteneciente al equipo de Metcalf. La discusión fue escalando hasta que ambos jóvenes se enfrentaron.

La defensa y la fiscalía

Según AP, la defensa argumentó que Anthony actuó para protegerse después de que Metcalf lo empujara. "La ley de Texas no exige que esperes a ser atropellado", dijo el abogado defensor Mike Howard. "En ese instante de caos, debes ponerte en su lugar".

Sin embargo, la fiscalía sostuvo que Anthony provocó el enfrentamiento y que respondió de manera desproporcionada al sacar un cuchillo y apuñalar a Metcalf en el pecho. "Esto no es defensa propia, señores. Es asesinato, ni más ni menos", afirmó el fiscal Bill Wirskye.

Según el expediente, durante la discusión Anthony advirtió: "Tócame y verás lo que pasa", antes de sacar el arma blanca de una mochila.

Los miembros del jurado deliberaron menos de tres horas y optaron por declararlo culpable de asesinato, descartando la posibilidad de condenarlo por un cargo menor de homicidio involuntario.

Reacciones tras la sentencia

Durante la fase de sentencia, la madre del acusado, Kala Hayes, pidió clemencia para su hijo. "Está muy arrepentido de lo que hizo. Por favor, tengan piedad de mi hijo", expresó ante el tribunal.

Tras conocerse la sentencia, Jeff Metcalf, padre de la víctima, se dirigió al acusado. "Le has fallado a tus padres, te has fallado a ti mismo y le has fallado a la sociedad", dijo.

El caso atrajo atención nacional y generó una amplia discusión en redes sociales debido a que Anthony es afroamericano y Metcalf era blanco. No obstante, tanto la fiscalía como la defensa insistieron durante el proceso en que el crimen no estuvo motivado por razones raciales.

La muerte de Metcalf conmocionó a la comunidad de Frisco, una de las ciudades de mayor crecimiento de Texas, donde ambos jóvenes residían y planeaban continuar estudios universitarios.