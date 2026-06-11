Alabama pide a la Corte Suprema autorizar ejecución con gas nitrógeno bloqueada por un juez

Grupo Acción de la Pena de Muerte enfrenta una manifestación frente al Capitolio de Montgomery en Alabama. ( FUENTE EXTERNA )

El estado de Alabama solicitó este jueves a la Corte Suprema de Estados Unidos que le permita ejecutar a Jeffery Lee, un hombre condenado por un doble asesinato, luego de que un juez federal suspendiera el uso del gas nitrógeno al considerar que el método podría constituir un castigo cruel e inusual.

Lee, de 49 años, tenía prevista su ejecución para las 6:00 de la tarde de este jueves. Sin embargo, la jueza federal Emily Marks bloqueó el procedimiento al concluir que el protocolo de hipoxia por nitrógeno utilizado por Alabama viola la Octava Enmienda de la Constitución estadounidense, que prohíbe los castigos crueles e inusuales.

De acuerdo con la agencia AP, ante esa decisión, el estado presentó una apelación de emergencia ante el máximo tribunal del país para intentar que se restablezca la ejecución.

"Si ese fallo se mantiene, sería algo sin precedentes en la historia de Estados Unidos. No solo presagia la primera prohibición permanente de un método aprobado por ley, sino que extendería el concepto de crueldad mucho más allá de los límites de la Octava Enmienda", argumentaron los abogados de la Fiscalía General de Alabama.

Debate sobre el uso del nitrógeno

El método consiste en colocar una mascarilla sobre el rostro del condenado y sustituir el aire respirable por nitrógeno puro, provocando la muerte por falta de oxígeno.

Hasta la fecha, el nitrógeno ha sido utilizado en ocho ejecuciones en Estados Unidos: siete en Alabama y una en Luisiana. De concretarse la sentencia, Lee sería la novena persona ejecutada mediante este procedimiento.

La controversia gira en torno al sufrimiento que puede experimentar el condenado antes de perder el conocimiento. En ejecuciones anteriores realizadas en Alabama, algunos reclusos se retorcieron, tiraron de sus ataduras y mostraron dificultades para respirar.

Un panel del Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito rechazó el miércoles la solicitud del estado para suspender el fallo de la jueza Marks y señaló que los aproximadamente tres minutos que podría tardar una persona en perder el conocimiento representan un período "intolerable", dado el sufrimiento que podría ocasionar el protocolo.

Defensa pide detener la ejecución

Los abogados de Lee sostienen que Alabama intenta aplicar un método que ya ha sido declarado inconstitucional por tribunales federales y recuerdan que el jurado de su juicio recomendó una condena de cadena perpetua, no la pena de muerte.

"El fiscal general de Alabama, Steve Marshall, pretende ejecutar a Jeffery Lee mediante una sentencia de muerte que el jurado rechazó, utilizando un método de gas nitrógeno que dos tribunales federales han declarado inconstitucional. Esta ejecución es demasiado defectuosa como para seguir adelante", afirmaron los abogados en un comunicado.

También pidieron a la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, que conmute la condena.

Condenado por doble asesinato

Lee fue declarado culpable de dos cargos de asesinato capital por la muerte de Jimmy Ellis y Elaine Thompson durante un asalto a una casa de empeños ocurrido el 12 de diciembre de 1998.

Según los fiscales, Lee ingresó al establecimiento armado con una escopeta recortada y disparó contra el propietario del negocio y una empleada.

Aunque el jurado votó 7-5 a favor de imponer cadena perpetua, un juez anuló esa recomendación y dictó la pena de muerte. Alabama eliminó esa práctica en 2017, por lo que actualmente los jueces ya no pueden sustituir la decisión de un jurado en casos de pena capital.

La suspensión emitida por la jueza Marks solo afecta el uso del gas nitrógeno. Alabama todavía dispone de otros métodos legales de ejecución, como la inyección letal y la silla eléctrica, aunque no está claro si podría recurrir a ellos a tiempo para ejecutar a Lee. *(AP)*