Acusado de asesinar a legisladora demócrata de Minnesota se declara culpable y evita la pena de muerte

Vance Boelter, el hombre acusado de asesinar a la presidenta demócrata de la Cámara de Representantes de Minnesota, Melissa Hortman, y a su esposo, Mark Hortman, se declaró culpable este jueves ante un tribunal federal, después de que los fiscales acordaran no solicitar la pena de muerte, informó la agencia AP.

Boelter, de 58 años, también admitió haber disparado contra el senador estatal John Hoffman y su esposa, Yvette Hoffman, quienes sobrevivieron al ataque ocurrido la madrugada del 14 de junio de 2025.

Según la acusación, Boelter se presentó en las residencias de las víctimas disfrazado de agente policial y conduciendo un vehículo que simulaba una patrulla. Durante el ataque contra los Hortman, el perro de la familia, un golden retriever, resultó gravemente herido y posteriormente tuvo que ser sacrificado.

Durante la audiencia, celebrada en una corte federal de Minneapolis, Boelter respondió repetidamente con un escueto "sí" cuando su abogado le preguntó sobre los hechos, incluyendo si apuntó con una pistola a la cabeza de Melissa Hortman y disparó.

Familiares de las víctimas y los esposos Hoffman asistieron a la audiencia, donde por momentos se escucharon sollozos desde la galería del tribunal, según AP.

Enfrenta dos cadenas perpetuas

El juez federal John Tunheim explicó a Boelter los seis cargos que enfrenta y las posibles sanciones. Como parte del acuerdo de culpabilidad, el acusado se expone a dos cadenas perpetuas más una condena adicional de 40 años de prisión.

La Fiscalía federal informó el miércoles que el Departamento de Justicia decidió no buscar la pena capital, lo que allanó el camino para el acuerdo.

Minnesota abolió la pena de muerte en 1911 y nunca ha ejecutado una sentencia federal de ese tipo.

Boelter fue arrestado cerca de su vivienda en Green Isle, una zona rural del estado, un día después de los ataques, tras una operación que las autoridades calificaron como la mayor búsqueda de un sospechoso en la historia de Minnesota.

Aunque enfrenta cargos estatales por asesinato, intento de asesinato, suplantación de identidad de un agente policial y crueldad animal, esos procesos permanecen suspendidos mientras avanza el caso federal.

Motivo sigue sin estar claro

Los fiscales han descrito los hechos como ataques con motivaciones políticas. Sin embargo, hasta ahora no han determinado con claridad qué llevó a Boelter a atacar a los legisladores.

Cuando se anunció la acusación federal en julio, las autoridades revelaron una carta manuscrita que, según los investigadores, fue enviada por Boelter al director del FBI, Kash Patel. En ella confesaba los ataques, pero no explicaba las razones detrás de ellos.

En mensajes enviados a medios de comunicación, Boelter hizo referencias ambiguas a una supuesta "investigación" relacionada, en ocasiones, con las vacunas contra el COVID-19.

Amigos del acusado lo describieron como un cristiano evangélico, predicador ocasional y de ideas conservadoras, que atravesaba dificultades laborales.

Secuelas para las víctimas sobrevivientes

De acuerdo con una demanda civil presentada por los Hoffman, John Hoffman sufrió lesiones permanentes en un brazo y una mano, además de daños en sus sistemas digestivo y urinario.

Su esposa, Yvette Hoffman, quedó con secuelas físicas permanentes, mientras que su hija adulta, Hope Hoffman —quien llamó al 911 durante el ataque—, padece un severo trauma psicológico tras los hechos.