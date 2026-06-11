Dos dominicanos declarados culpables por fabricar y distribuir medicamentos falsificados en EE. UU.

Composición de fotos de los dominicanos Francisco Alberto López Reyes y Edward Eustate Jiménez, al fondo de la droga incautada. ( FUENTE EXTERNA )

Un jurado del Distrito Sur de Nueva York declaró culpables a dos ciudadanos dominicanos de dirigir una red dedicada a la fabricación y distribución de medicamentos falsificados a través de farmacias en línea en Estados Unidos, lo que provocó la muerte de varias personas.

Los condenados fueron identificados como Francisco Alberto López Reyes y Edward Eustate Jiménez. Ambos fueron hallados culpables el pasado 1 de junio. López Reyes fue arrestado en la República Dominicana y extraditado a Estados Unidos en octubre de 2024.

De acuerdo con documentos judiciales del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., los acusados fabricaban pastillas que contenían fentanilo y parafluorofentanilo, sustancias que provocaron la muerte de varias personas, entre ellas un veterano del Ejército estadounidense.

"Un jurado unánime determinó que Francisco Alberto López Reyes y uno de sus cómplices, Edward Eustate Jiménez, dirigieron un plan masivo y fraudulento para distribuir pastillas que contenían fentanilo y otras drogas a través de farmacias en línea falsas, incluyendo las pastillas que trágicamente causaron la muerte de un veterano del Ejército de los Estados Unidos en febrero de 2024", declaró el fiscal federal Jay Clayton.

López Reyes fue declarado culpable de dirigir una organización criminal continua, conspiración para distribuir narcóticos con resultado de muerte, distribución de narcóticos y conspiración para cometer lavado de dinero.

Por su parte, Jiménez fue encontrado culpable de conspiración para distribuir narcóticos con resultado de muerte y distribución de narcóticos.

"Durante años, López Reyes fue el artífice de la crisis de los opioides, engañando a miles de víctimas al distribuir millones de pastillas por correo desde lo que él creía que era la seguridad de su hogar en la República Dominicana", afirmó Clayton.

Sentencia pendiente

La sentencia contra ambos dominicanos aún no ha sido emitida.

Según la investigación, durante al menos los últimos dos años y medio una red de personas explotó la dependencia de miles de estadounidenses de las farmacias en línea mediante la publicidad, venta, fabricación y envío por correo de millones de píldoras falsificadas a decenas de miles de víctimas.

Los laboratorios donde se fabricaban las pastillas fueron descubiertos en varios sótanos de edificios residenciales en Manhattan, El Bronx y otras localidades de Nueva York.

Los acusados ofrecían supuestos medicamentos recetados a precios reducidos, pero los compradores recibían píldoras falsificadas elaboradas con fentanilo, parafluorofentanilo —un análogo del fentanilo— y metanfetamina.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, las pastillas eran moldeadas, teñidas y estampadas para que resultaran prácticamente indistinguibles de los medicamentos legítimos.

Al menos nueve fallecidos

Las autoridades indicaron que entre agosto de 2023 y junio de 2024 al menos nueve personas murieron tras consumir estas sustancias. Entre las víctimas figura una veterana de 45 años que creía haber adquirido oxicodona.

Las personas afectadas por la organización tenían entre 23 y 77 años e incluían veteranos, médicos, abogados, músicos, artistas, políticos, economistas, gerentes de restaurantes, entrenadores personales, bailarines, exmaestros, ejecutivos administrativos y personal de emergencias, entre otros.