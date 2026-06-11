Adriano Espaillat busca movilizar su base tras quedar detrás de su rival en nueva encuesta democráta

El congresista Adriano Espaillat enfrenta el desafío más serio de su carrera política desde que llegó al Congreso de Estados Unidos y todo apunta a que su reelección dependerá de la capacidad de movilizar a la base tradicional que durante años le ha garantizado la victoria en el distrito 13 de Nueva York.

Una encuesta divulgada por la firma Data for Progress y realizada entre el 3 y el 9 de junio sitúa a la aspirante Darializa Avila Chevalier al frente de la primaria demócrata con un 39 % de la intención de voto, frente al 35 % de Espaillat.

El estudio también encontró que un 22 % de los votantes probables permanece indeciso, un porcentaje suficientemente amplio como para alterar el desenlace de la contienda prevista para el próximo 23 de junio.

Los resultados reflejan un cambio significativo respecto a los primeros meses de la campaña. En marzo, otro sondeo otorgaba una ventaja cómoda al congresista, lo que confirma una tendencia favorable a Avila Chevalier en la recta final del proceso.

Diferencias entre las candidaturas de Espaillat y Avila Chevalier

La contienda ha evolucionado hacia una disputa entre dos visiones distintas del Partido Demócrata. Espaillat, primer dominicano elegido al Congreso estadounidense, representa el liderazgo tradicional del partido en el norte de Manhattan y sectores del Bronx.

Su fortaleza histórica ha descansado en una sólida red de apoyo entre votantes dominicanos, latinos y afroamericanos, además del respaldo de dirigentes comunitarios y estructuras partidarias consolidadas.

Avila Chevalier, por su parte, ha logrado capitalizar el entusiasmo de sectores progresistas y de izquierda que han ganado influencia en la política neoyorquina durante los últimos años. Su candidatura recibió un impulso importante tras obtener el respaldo del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, figura identificada con las corrientes más progresistas del partido.

Pese al resultado del sondeo, Espaillat conserva ventajas relevantes. El congresista cuenta con una elevada identificación de nombre, una estructura electoral experimentada y una amplia capacidad de recaudación de fondos, factores que históricamente han resultado decisivos en elecciones de baja participación.

Sin embargo, la encuesta sugiere que esas fortalezas podrían no ser suficientes por sí solas. A menos de dos semanas de la votación, la clave para el veterano legislador parece estar en reactivar a los votantes que tradicionalmente han respaldado su proyecto político.

Si esa maquinaria responde, Espaillat todavía tiene camino para retener el escaño. Si no lo hace, el distrito podría protagonizar una de las mayores sorpresas de las primarias demócratas de este año.