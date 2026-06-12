Candidata del Miss RD Universo 2026 fue aspirante republicana a la Alcaldía de Miami en 2020

La candidata por Santo Domingo Norte en la 70 edición del Miss República Dominicana, Mayra Joli. ( FUENTE EXTERNA )

La organización del Miss República Dominicana Universo presentó oficialmente a las candidatas que competirán por la corona nacional este año. Entre las aspirantes figuran tres dominicanas radicadas en los Estados Unidos.

Una de ellas es Mayra Joli, quien vuelve a participar en el certamen 35 años después de haber concursado por primera vez, según dio a conocer a través de sus redes sociales este viernes. Joli representará a Santo Domingo Norte en esta edición.

Además de Joli, las candidatas que representan a la diáspora dominicana en Estados Unidos son Anyelina Abreu Bernabé, Miss Comunidad Dominicana en EE. UU. Norte, y Carolina Lora, Miss Comunidad Dominicana USA Sur.

Las 37 aspirantes realizaron su desfile de presentación y compartieron sus primeras impresiones en una edición que busca alejarse del molde tradicional de los concursos de belleza. Entre las participantes figuran influenciadoras, actrices, presentadoras y comunicadoras, como muestra de la diversidad que se abre paso en estos certámenes.

¿Quién es Mayra Joli?

Joli es una activista política republicana que ha respaldado públicamente las candidaturas del presidente Donald Trump y es reconocida como una de las abogadas más litigantes del sur de Florida.

La jurista dominicana aspiró a la Alcaldía de Miami en 2020.

Nació en Santo Domingo, República Dominicana, y reside en Miami desde la década de 1990. Allí se ha destacado dentro de la comunidad latina gracias a su firma de abogados de inmigración, Joli Law Firm PLLC, y a su trayectoria como activista comunitaria.

Posee una licenciatura de la Universidad de Saint Thomas, cursó estudios de Jurisprudencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y obtuvo el título de Juris Doctor, conferido por la Corte Suprema de Luisiana.

Joli también ha aspirado a otros cargos políticos. En 2018 se postuló como candidata al Congreso de Estados Unidos por el Distrito 27 de Florida, que abarca parte del condado de Miami-Dade.