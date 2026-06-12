Dominicanos en España tienen hasta el 30 de junio para regularizar su estatus migratorio

Imagen ilustrativa de un pasaporte español, documento que pueden obtener los extranjeros. ( ARCHIVO )

Los dominicanos y otros extranjeros que residen en España y cumplen con los requisitos para acogerse al proceso extraordinario de regularización migratoria tienen hasta el próximo 30 de junio para presentar su solicitud, según recordó la abogada de extranjería Yeny Batista Liranzo, quien advirtió que el plazo es improrrogable.

La especialista hizo un llamado a quienes aún no han iniciado el trámite para que reúnan la documentación necesaria y eviten esperar hasta los últimos días, cuando suele aumentar la demanda y pueden surgir dificultades para completar el proceso.

Requisitos para la regularización migratoria

Batista explicó que la regularización está dirigida a personas que ya viven en España y que, en muchos casos, trabajan en condiciones precarias o dentro de la economía informal. Indicó que uno de los principales requisitos es no tener antecedentes penales que impidan acceder al beneficio.

La jurista detalló que existen dos grupos de solicitantes: quienes han sido solicitantes de asilo y quienes nunca han presentado una petición de protección internacional.

En ambos casos, deben demostrar que se encontraban en territorio español antes del 1 de enero de 2026 y acreditar al menos cinco meses de permanencia en el país al momento de realizar la solicitud.

En el caso de quienes solicitaron asilo anteriormente, basta con demostrar que tuvieron esa condición en algún momento. Para quienes nunca lo hicieron, se requiere además documentación complementaria, como contratos de trabajo, cotizaciones, hijos menores a cargo, actividad por cuenta propia o informes de vulnerabilidad.

Ventajas para dominicanos en el proceso

Batista señaló que el empadronamiento histórico constituye la principal prueba para acreditar la permanencia en España. Sin embargo, quienes no dispongan de este documento pueden presentar otros registros, entre ellos informes médicos, contratos telefónicos, historiales de transporte, envíos de dinero o movimientos bancarios.

La abogada destacó que los ciudadanos dominicanos cuentan con una ventaja frente a otros colectivos migrantes, ya que en República Dominicana los certificados de antecedentes penales apostillados pueden obtenerse en pocas horas, facilitando así el cumplimiento de uno de los requisitos más importantes del proceso.

Asimismo, explicó que las solicitudes son gestionadas por la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX) a través de la plataforma telemática Mercurio y pueden presentarse de manera individual o mediante un profesional autorizado.

Estado de las solicitudes de regularización

De acuerdo con datos oficiales citados por la especialista, hasta el pasado 21 de mayo las autoridades españolas habían recibido 549,596 solicitudes, de las cuales más de 91,000 ya habían sido admitidas a trámite.

Batista lamentó que muchas personas que cumplen las condiciones aún no hayan iniciado el proceso y reiteró que la regularización representa una oportunidad para acceder a derechos y beneficios fundamentales.

"Hay gente que realmente no está aprovechando esta oportunidad", expresó.

La abogada subrayó que obtener un estatus regular permite acceder al sistema de salud, cotizar a la seguridad social y contar con mayores protecciones laborales. "Pagará impuestos, pero también tendrá todos los derechos", afirmó.