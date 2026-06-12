Falsa amenaza de bomba provoca evacuación de una terminal del aeropuerto John F. Kennedy

El aeropuerto JFK podría quedar sin procesamiento internacional. ( FUENTE EXTERNA )

Una falsa alarma por amenaza de bomba obligó este viernes a evacuar temporalmente la Terminal 4 del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK), en Queens, Nueva York, según informaron fuentes citadas por Telemundo.

De acuerdo con la información preliminar, personal de seguridad escuchó a una mujer afirmar que tenía una bomba mientras se encontraba dentro de la terminal aérea.

Tras la advertencia, agentes de la Policía acudieron de inmediato al lugar, retiraron el bolso de la mujer y activaron los protocolos de emergencia correspondientes, lo que llevó a la evacuación preventiva de la terminal.

Investigación y control de la situación

Las autoridades investigaron la situación y posteriormente determinaron que la amenaza era falsa, por lo que la emergencia fue controlada en poco tiempo y las operaciones pudieron reanudarse.

Hasta el momento no se han ofrecido detalles sobre la identidad de la mujer ni sobre posibles cargos en su contra.

Tampoco se reportaron personas heridas durante el incidente.

La Terminal 4 es una de las más transitadas del aeropuerto JFK y sirve como punto de conexión para numerosas aerolíneas nacionales e internacionales.