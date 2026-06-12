Tornados causan severos daños en Illinois e Indiana mientras continúan las labores de recuperación

Residentes de Illinois e Indiana comenzaron este viernes las labores de limpieza y recuperación tras el paso de una serie de tornados que dejaron daños significativos en viviendas, edificios e infraestructura al sur de Chicago, además de provocar cientos de miles de cortes eléctricos.

Aunque las tormentas arrancaron techos, derribaron árboles y líneas eléctricas, y afectaron el tránsito aéreo, las autoridades informaron que no se registraron muertes ni heridos graves. Varias personas recibieron atención médica por lesiones menores.

Daños significativos en comunidades

De acuerdo con la agencia AP, los daños más severos se reportaron en las localidades de Merrillville y Hebron, en Indiana, así como en Streator, Illinois. Las autoridades evaluaban este viernes el alcance de los estragos para gestionar posibles declaraciones de emergencia y acceder a fondos de recuperación.

Marsha Smith, residente de Merrillville, relató que se refugió junto a varios vecinos bajo una escalera interior cuando el tornado impactó su complejo de apartamentos.

"Cuanto más fuerte sonaba el tornado, más fuerte rezaba", dijo Smith, de 54 años. "Decía: ´¡Oh, Dios, ya está aquí!´. Decía: ´Señor Jesús, haz que pase, que pase, que pase de largo´. Decía: ´Dios, danos la fuerza para superar esto´. Y entonces empezó a arrasar con todo".

La mujer describió a la agencia que el sonido del fenómeno como el de un tren de carga chocando contra el edificio y agradeció que nadie resultara herido.

Las autoridades de Merrillville informaron que más de 200 estructuras sufrieron daños, algunas de ellas destruidas. Además, parte del techo de una escuela secundaria fue arrancado por los fuertes vientos.

La Cruz Roja Americana habilitó un refugio con capacidad para 700 personas, mientras equipos de emergencia y limpieza trabajaban para despejar carreteras bloqueadas por árboles caídos y cables eléctricos.

Evaluación de daños y atención médica

En Streator, una ciudad ubicada a unos 160 kilómetros al suroeste de Chicago, las autoridades reportaron daños en cerca de una docena de viviendas, varias de ellas destruidas por completo. Cuatro personas fueron atendidas por heridas leves.

"Estamos sumamente agradecidos por la seguridad de nuestros residentes y la rápida actuación del personal de emergencia", expresó la alcaldesa de Streator, Tara Bedei.

En Hebron, Indiana, los equipos de emergencia continuaron las evaluaciones de daños durante toda la noche, según informaron las autoridades locales.

Los efectos de las tormentas también se sintieron en otras comunidades de Indiana. Jennifer Hall, residente de Elkhart, relató que una rama atravesó el techo de su vivienda mientras arreciaban los vientos y la lluvia.

"Estoy nerviosa porque no ha parado de pasarme cosas", comentó Hall, quien explicó que recientemente fue sometida a una cirugía y que su esposo se encuentra fuera de la ciudad.

Cortes eléctricos y afectaciones en el transporte

Las compañías eléctricas informaron que el restablecimiento total del servicio podría tardar varios días.

Para la tarde del viernes, unos 180,000 clientes permanecían sin energía en Illinois, mientras que en Indiana la cifra rondaba los 115,000 usuarios, según el portal especializado PowerOutage.us.

La empresa Commonwealth Edison indicó que espera restablecer el 80 % del suministro afectado por las tormentas del miércoles para la noche del sábado, y el 80 % de los cortes provocados por las tormentas del jueves para la noche del domingo.

Las tormentas también provocaron cancelaciones y retrasos en aeropuertos de ciudades como Chicago, Filadelfia y Nueva York. De acuerdo con FlightAware, decenas de vuelos continuaban afectados este viernes en los aeropuertos O'Hare y Midway de Chicago.

Las condiciones meteorológicas severas se produjeron después de que otra serie de tormentas impactara el Medio Oeste el miércoles. En Iowa, un hombre de 54 años murió en un campamento para personas sin hogar luego de que un árbol cayera sobre él durante los fuertes vientos, informaron las autoridades.