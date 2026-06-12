Nueva York busca aumentar fondos para proteger a inmigrantes ante redadas y deportaciones de ICE

Un policia de ICE en Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

Defensores de los derechos de los inmigrantes, líderes comunitarios y funcionarios electos pidieron a la administración del alcalde Zohran Mamdani y al Concejo Municipal aumentar la inversión en servicios esenciales para las comunidades migrantes, en medio del incremento de operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y las políticas de deportación impulsadas por la administración del presidente Donald Trump.

Según informó El Diario, organizaciones proinmigrantes advirtieron que el aumento de arrestos de personas con casos pendientes ante las cortes de inmigración y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) ha generado temor e incertidumbre entre miles de familias en los cinco condados de la ciudad.

Durante una manifestación frente a la sede del gobierno municipal, líderes comunitarios reclamaron mayores recursos para asistencia legal gratuita, acceso a servicios de salud y programas de apoyo lingüístico destinados a inmigrantes.

Murad Awawdeh, presidente y director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC), alertó sobre el impacto que podrían tener las nuevas medidas migratorias federales y urgió a las autoridades municipales a fortalecer la red de protección para los inmigrantes.

"El gobierno federal está desmantelando programas esenciales para las familias trabajadoras mientras intensifica las deportaciones. La ciudad de Nueva York debe actuar con urgencia para proteger a sus residentes", expresó Awawdeh.

El dirigente señaló además que la situación en los tribunales migratorios se ha vuelto cada vez más compleja. Como ejemplo, indicó que en algunos días se programan hasta 500 citas para comparecer ante un mismo juez en Federal Plaza, una cifra que calificó como imposible de manejar adecuadamente.

Piden más fondos para asistencia legal y acceso a servicios

Entre las principales solicitudes planteadas al Concejo Municipal figuran la asignación de 188 millones de dólares para servicios legales de inmigración, así como la aprobación de la llamada Ley "Conozca sus Derechos", destinada a ampliar la información disponible para personas que enfrentan procesos migratorios.

Los grupos también solicitaron 4.5 millones de dólares para el programa Access Health NYC, que ofrece orientación sobre servicios de salud culturalmente apropiados, y mantener el financiamiento de 5.8 millones de dólares para el Banco de Intérpretes Comunitarios y cooperativas de servicios lingüísticos.

La concejal Alexa Avilés, promotora de la legislación "Conozca sus Derechos", aseguró que la ciudad necesita reforzar sus políticas de protección a inmigrantes.

"Para mantener las políticas de ciudad santuario necesitamos educación pública y financiamiento para los proveedores de servicios legales que ayudan a los neoyorquinos en momentos de vulnerabilidad", afirmó.

Concejales respaldan el reclamo

La presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, participó en la manifestación y prometió trabajar para que el presupuesto final incluya mayores inversiones destinadas a proteger a las comunidades inmigrantes.

De igual manera, la concejal dominicana Carmen de la Rosa respaldó el llamado y destacó la necesidad de ampliar las ayudas para quienes enfrentan procesos migratorios.

"Como inmigrante e hija de inmigrantes que representa a una comunidad mayoritariamente inmigrante, considero que no estamos progresando cuando nuestros vecinos sienten temor de ir al trabajo, a la escuela o a una cita médica", sostuvo la legisladora.

De la Rosa agregó que, mientras continúen las acciones de deportación impulsadas por ICE, la ciudad debe fortalecer las herramientas de protección disponibles para los inmigrantes.

Por su parte, Lisa Rivera, presidenta y directora ejecutiva de New York Legal Assistance Group (Nylag), destacó que la asistencia legal financiada por la ciudad ha permitido apoyar a cientos de inmigrantes detenidos mientras gestionan solicitudes de asilo.

Los líderes comunitarios insistieron en que el presupuesto municipal que actualmente negocian el alcalde Mamdani y el Concejo representa una oportunidad clave para reforzar los programas que consideran fundamentales frente al endurecimiento de las políticas migratorias federales.