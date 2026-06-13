Unir Haití y RD: las publicaciones que persiguen a la candidata demócrata Darializa Ávila

La joven Darializa Ávila Chevalier aspira a representar el Distrito 13 de Nueva York en el Congreso de los Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

La candidatura de Darializa Ávila Chevalier para representar el Distrito 13 de Nueva York, que concentra una de las mayores comunidades dominicanas de Estados Unidos, ha quedado bajo escrutinio tras la difusión de antiguas publicaciones en redes sociales en las que cuestiona aspectos centrales de la identidad nacional dominicana y expresa posiciones favorables a la fusión de los dos países que conforman la isla Hispaniola.

Entre los mensajes atribuidos a la cuenta @darializabonet figura una publicación de 2020 en la que afirma: "We really coulda had a free and Black and unified Quisqueya" ("Pudimos haber tenido una Quisqueya libre, negra y unificada").

La expresión ha sido interpretada por sus críticos como una reivindicación de la unidad política de la isla compartida por la República Dominicana y Haití, una idea que choca con la tradición histórica dominicana que celebra la independencia proclamada el 27 de febrero de 1844, tras el período de ocupación haitiana iniciado en 1822.

Otras publicaciones, borradas por la política nacida en Estados Unidos de padres dominicanos, muestran una visión crítica del nacionalismo dominicano. En una de ellas, Ávila sostiene que evita exhibir la bandera dominicana porque considera que el nacionalismo asociado a ella es "violento".

En otra publicación, califica de "fascistas" a quienes celebran determinados aspectos de la herencia histórica y cultural dominicana vinculados al mestizaje y a la hispanidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/13/screenshot-2026-06-09-181704-b64f53ce-e23b8e26.png Los mensajes controversiales de Darializa Ávila Chevalier publicados en la red social X. (FUENTE EXTERNA)

Los mensajes también incluyen cuestionamientos a instituciones dominicanas. En una publicación dirigida al sistema educativo del país, la candidata afirma que el Ministerio de Educación carece de una comprensión básica de la historia y vincula esa situación con actitudes racistas.

Impacto en la comunidad dominicana

Las posiciones expresadas por Avila se inscriben dentro de corrientes académicas y activistas que promueven una lectura más integrada de la historia de Haití y la República Dominicana y que critican el nacionalismo tradicional dominicano.

Sus detractores, sin embargo, sostienen que esas opiniones equivalen a desconocer la legitimidad histórica de la independencia dominicana y a descalificar símbolos profundamente arraigados en la diáspora.

La controversia adquiere especial relevancia porque el Distrito 13 de Nueva York, que abarca zonas como Washington Heights e Inwood, posee una fuerte presencia de votantes de origen dominicano, para quienes la identidad nacional, la historia de la independencia y los vínculos con la República Dominicana continúan siendo elementos centrales de su vida política y cultural.