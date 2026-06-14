Mueren 12 personas al estrellarse avión de paracaidismo en Missouri

Captura de video proporcionada por KMBC-TV muestra una vista aérea del lugar del accidente cerca del Aeropuerto Memorial de Butler en Butler, Missouri, el domingo 14 de junio de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

Un avión utilizado para excursiones de paracaidismo se estrelló el domingo cerca del Aeropuerto Memorial de Butler, en Missouri, provocando la muerte de las 12 personas que viajaban a bordo, informaron las autoridades.

La aeronave transportaba a un piloto y 11 pasajeros que se disponían a realizar una jornada de paracaidismo cuando cayó en un campo cercano al aeropuerto poco después del despegue y se incendió, según la Patrulla de Carreteras del Estado de Missouri.

De acuerdo a la agencia AP, os equipos de emergencia recibieron el aviso alrededor de las 11:30 de la mañana y acudieron al lugar junto a agentes del Departamento de Policía de Butler y de la Oficina del Sheriff del condado de Bates.

El sargento Justin Ewing explicó que el avión era utilizado para actividades de paracaidismo y confirmó que no hubo sobrevivientes.

Butler es una localidad de aproximadamente 4,300 habitantes situada a unos 105 kilómetros al sur de Kansas City.

Investigan las causas

La investigación está a cargo de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y de la Administración Federal de Aviación (FAA), cuyos equipos se desplazaron al lugar para determinar qué provocó el accidente.

Dennis Jacobs, gerente interino del aeropuerto y director de la Agencia de Manejo de Emergencias del condado de Bates, indicó que la aeronave había despegado y realizado un giro hacia la izquierda antes de perder altura, informó AP.

"A mi juicio, estaba perdiendo potencia. Parece que el piloto intentó llegar a la autopista para aterrizar, pero el avión cayó de frente y se incendió", señaló.

Los servicios de emergencia lograron extinguir el fuego poco después del impacto.

Jacobs afirmó además que las autoridades revisaron la trayectoria de vuelo y no encontraron indicios de que alguno de los ocupantes hubiera logrado saltar antes del accidente.

Avión especializado para paracaidismo

La aeronave accidentada era un Pacific Aerospace 750XL, un avión turbohélice monomotor ampliamente utilizado en operaciones de paracaidismo por su capacidad para transportar hasta 17 personas y operar en pistas cortas.

Según los registros de la FAA, el aparato fue fabricado en 2010.

Las operaciones de paracaidismo son frecuentes en la zona durante gran parte del año, especialmente entre marzo y noviembre.

Seguridad bajo la lupa

Aunque las causas del accidente aún no han sido determinadas, expertos en aviación señalaron que los incidentes relacionados con vuelos de paracaidismo han estado vinculados en ocasiones a problemas de mantenimiento.

Jeff Guzzetti, exinvestigador de accidentes de la NTSB y la FAA, explicó que las empresas de paracaidismo no están sujetas a los mismos estándares de supervisión que las aerolíneas comerciales o los operadores de vuelos chárter.

"Existe un largo historial de accidentes de paracaidismo debido a un mantenimiento inadecuado y una cultura de seguridad deficiente", afirmó.

Las autoridades indicaron que será la investigación federal la que determine si factores mecánicos, operacionales o humanos contribuyeron al accidente.