Tras acuerdo con Irán, Trump celebra su 80 cumpleaños con show de artes marciales

El presidente estadounidense Donald Trump y el presidente y director ejecutivo de Ultimate Fighting Championship, Dana White, escuchan el himno nacional antes del evento de artes marciales mixtas "UFC Freedom 250" en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington, DC, el 14 de junio de 2026. ( AFP )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cerraba este domingo un intenso 80 cumpleaños, en el que anunció un acuerdo de paz con Irán, con un insólito espectáculo de peleas de artes marciales mixtas en la Casa Blanca que arrancó con retraso por la lluvia.

El menú que le preparó sobre el octágono la UFC (Ultimate Fighting Championship) era de auténtico lujo.

El español Ilia Topuria, la estrella actual de esta popular competición, protagonizará la pelea principal ante el estadounidense Julian Gaethje por el cinturón de peso ligero.

Aunque Trump ha tenido un domingo frenético, acordando con Teherán el fin "inmediato y permanente" de todas las operaciones militares, no fueron estas negociaciones las que postergaron las celebraciones de cumpleaños del mandatario de mayor edad en el cargo.

La climatología en Washington postergó que empezaran a salir a escena las 14 figuras de las artes marciales, listas para combatir en una arena futurista bautizada como "La Garra".

Con un costo de 60 millones de dólares, el evento UFC Freedom 250 forma parte de las festividades por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, pero fue programado en el día en que Trump entra en su novena década de vida.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/15/cumple-de-trump-efe-0dc776a9.jpg La estructura La Garra y las gradas del estadio para el evento de artes marciales mixtas UFC Freedom 250 se ven en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 14 de junio de 2026. El evento se lleva a cabo en el 80 cumpleaños del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. (EFE)

Los críticos han tratado de ridiculizar esta elección, considerándola una degradación de la Casa Blanca por parte de un presidente que ha destrozado las normas una y otra vez durante su mandato.

La popularidad de Trump también se ha visto recientemente golpeada a raíz de que la guerra con Irán disparara los precios mundiales de la energía y provocara un importante efecto dominó para los consumidores estadounidenses.

En una publicación en redes sociales en la que anunció el acuerdo con Irán, Trump escribió: "¡Que el petróleo fluya!"

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/15/whatsapp-image-2026-06-14-at-93833-pm-d6bc3ba5.jpeg El presidente estadounidense Donald Trump y la primera dama Melania Trump asisten al evento de artes marciales mixtas UFC Freedom 250 en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington, DC. (AFP)

Un evento único

El republicano está muy vinculado a un deporte cuyos jóvenes aficionados varones reflejan su propia base política, y defendió el evento de la UFC como un espectáculo único.

"Este va a ser un evento que realmente les va a gustar", dijo Trump al recibir a los protagonistas en el Despacho Oval en mayo.

La Casa Blanca afirma que la UFC está asumiendo la totalidad del costo y el director de contenido de la organización, Craig Borsari, negó estar mezclando deporte y política.

Para aumentar el dramatismo, está previsto que algunos de los mejores peleadores salgan directamente del Despacho Oval hacia el Jardín Sur.

Los combates se llevarán a cabo en el Octágono, una jaula de malla metálica de ocho lados, rodeada por asientos para más de 4,000 espectadores.

También se preveía una exhibición de motos de acrobacia, bandas militares, un sobrevuelo de las fuerzas armadas y una demostración de paracaidismo, además de un espectáculo final de fuegos artificiales de 10 minutos.

An electric congratulations from @POTUS to @NoBickal after a first-round win pic.twitter.com/1qFj5jNeV4 — The White House (@WhiteHouse) June 15, 2026

Dudas sobre la salud de Trump

Gran parte del centro de Washington, con espacio para unas 125,000 personas, estaba tomado por aficionados que querían seguir el evento en pantallas gigantes en el National Mall.

El polémico espectáculo también desviaba la conversación del fin de semana de los interrogantes sobre la salud de Trump.

Al mandatario le gusta comparar su estado de salud con el de su predecesor Joe Biden, pero también se le han observado desde manos magulladas hasta un problema de venas en las piernas y una aparente somnolencia en las reuniones.

Trump admitió que no está contento "con ese cumpleaños" que va a tener, en un video publicado esta semana por uno de sus colaboradores.

"No es una cifra que me guste, pero aquí estoy de todos modos", dijo la exestrella televisiva, que estará en primera fila acaparando la atención como es habitual.

Ilia Topuria y el evento UFC

La UFC, de su lado, ha dispuesto lo mejor de su repertorio para un evento con el que espera acelerar todavía más su popularidad en Estados Unidos y el exterior.

Topuria, español también de nacionalidad georgiana, llega a la cita con el estatus de bicampeón mundial y un balance impecable de 17 victorias y ninguna derrota.

Su esperado triunfo ante el veterano Gaethje lo catapultaría definitivamente al estrellato de este deporte.

En el combate coestelar, el brasileño Álex Pereira pugnará con el francés Ciryl Gane por el cinturón de peso pesado, que lo convertiría en el primer campeón de tres divisiones en la historia de la UFC.