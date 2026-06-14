Arranca la votación para las primarias que enfrenta en NY a Adriano Espaillat con una candidata izquierdista

Composición de fotos del congresista Adriano Espaillat y la aspirante Darializa Ávila Chevalier. ( FUENTE EXTERNA )

La votación anticipada para las primarias demócratas del Distrito 13 de Nueva York comenzó este fin de semana y, pese a una encuesta reciente que sitúa al congresista Adriano Espaillat en segundo lugar, las perspectivas continúan siendo favorables para el legislador dominicano debido a la fortaleza de su estructura política, su nivel de reconocimiento entre los electores y la naturaleza misma de este tipo de procesos electorales.

El tema Haití persigue a Darializa

Un elemento que también ha comenzado a generar debate dentro de algunos sectores de la comunidad dominicana es la posición que Darializa Ávila Chevalier ha expresado en torno a las relaciones entre la República Dominicana y Haití.

Diversas publicaciones y declaraciones atribuidas a la candidata han sido interpretadas por críticos y organizaciones comunitarias como favorables a una fusión de Haití y República Dominicana y a políticas de cooperación que, según sus detractores, diluyen la diferenciación política e histórica entre ambos Estados.

Ese tema ha sido utilizado por sectores de la diáspora para cuestionar su comprensión de las sensibilidades dominicanas respecto a la soberanía, la migración y la crisis haitiana.

En una contienda donde la identidad y la conexión con la República Dominicana han adquirido un peso inusual, este debate podría convertirse en un factor movilizador para votantes que consideran la defensa de la soberanía nacional y el manejo de la cuestión haitiana como asuntos centrales de la agenda dominicana.

El sondeo de Data for Progress, realizado entre el 3 y el 9 de junio, otorgó a Darializa Ávila Chevalier un 39 % de respaldo frente al 35 % de Espaillat, mientras un significativo 22 % de los votantes permanece indeciso.

Los números provocaron inquietud en sectores del Partido Demócrata porque representan la primera evidencia pública de vulnerabilidad para un dirigente que durante años ha dominado con relativa comodidad la política del distrito.

Sin embargo, en Nueva York las primarias rara vez se deciden exclusivamente por las encuestas. La participación suele ser reducida y el resultado depende en gran medida de la capacidad de cada campaña para movilizar a sus simpatizantes.

En ese terreno, Espaillat conserva ventajas importantes. Cuenta con décadas de organización comunitaria, respaldo sindical, apoyo de dirigentes locales y nacionales, así como una maquinaria electoral que ha demostrado eficacia en procesos anteriores.

La propia encuesta contiene elementos que invitan a la cautela. Un 22 % de indecisos constituye una proporción extraordinariamente alta para una elección que se celebrará el próximo 23 de junio. En términos prácticos, significa que la carrera sigue abierta y que ninguno de los dos candidatos ha consolidado una mayoría estable.

Choque de dos generaciones

El diario estadounidense The Wall Street Journal considera esta contienda una prueba del poder político acumulado por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y por el ala socialista del Partido Demócrata.

La candidatura de Ávila Chevalier ha recibido el respaldo de Mamdani, convirtiendo la elección en un nuevo escenario de confrontación entre el establishment demócrata y la izquierda emergente del partido.

Vista desde la República Dominicana, sin embargo, la elección tiene una dimensión adicional. Espaillat no es simplemente un congresista de origen dominicano. Es el primer legislador nacido en la República Dominicana que alcanzó un escaño en el Congreso de Estados Unidos.

Nacido en Santiago de los Caballeros y emigrado posteriormente a Nueva York, su carrera ha estado estrechamente vinculada a la experiencia de la diáspora dominicana y a los asuntos que conectan a ambos países.

Esa condición le ha permitido desempeñar un papel relevante en debates relacionados con la inmigración, el comercio bilateral y, especialmente, la crisis haitiana. Durante años, Espaillat ha sido una de las voces más visibles dentro del Congreso estadounidense al abordar la situación de Haití y sus repercusiones regionales.

Aunque muchas veces ha defendido enfoques distintos a los sostenidos por sectores políticos dominicanos, su conocimiento de la realidad de la isla y de las implicaciones que el colapso haitiano tiene para la República Dominicana le ha otorgado una autoridad singular dentro de Washington.

La eventual victoria de Ávila Chevalier no implicaría la desaparición de la representación dominicana en el Congreso. Ella también pertenece a la comunidad dominicana y reivindica esa identidad.

No obstante, representaría un cambio generacional significativo. Su trayectoria política se ha desarrollado fundamentalmente en Nueva York y está más vinculada a las agendas progresistas urbanas que a la experiencia migratoria directa que encarna Espaillat.

El desafío principal del congresista parece estar menos relacionado con persuadir nuevos votantes que con movilizar a los dominicanos que comparten con él una memoria común de inmigración y una relación directa con la República Dominicana. Son esos electores quienes pueden inclinar la balanza en una primaria donde cada voto adquiere un valor extraordinario.

A medida que avanza la votación anticipada, la contienda comienza a perfilarse como algo más que una disputa entre dos demócratas. También se ha convertido en una medición del peso político que todavía conserva la primera generación dominicana en Nueva York y de la capacidad de una comunidad para decidir si desea seguir representada por quien simboliza su ascenso político o por una nueva generación que aspira a escribir el siguiente capítulo de esa historia.