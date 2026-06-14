Luis Sepúlveda respalda al congresista Adriano Espaillat y llama a comunidad dominicana a votar

El congresista Adriano Espaillat y el senador estatal Lui Sepúlveda. ( FUENTE EXTERNA )

El senador estatal de Nueva York, Luis R. Sepúlveda , anunció este domingo su respaldo al congresista Adriano Espaillat y exhortó a la comunidad dominicana a participar en las elecciones primarias del estado el próximo 23 de junio.

Sepúlveda destacó la trayectoria y el liderazgo de Espaillat, a quien describió como "un líder incansable" y una figura clave en la defensa de las comunidades inmigrantes y trabajadores.

De acuerdo a una nota de prensa, el senador valoró los resultados obtenidos por el legislador federal en el Congreso de Estados Unidos, especialmente a favor de los inmigrantes, las familias trabajadoras y la diáspora dominicana en Nueva York.

Según expresado, la experiencia y el compromiso de Espaillat han sido determinantes para impulsar iniciativas que han beneficiado a millas de residentes del estado y fortalecer la representación de la comunidad dominicana en Washington.

Sepúlveda también resaltó la capacidad del congresista para construir consensos y obtener resultados concretos para su distrito, manteniendo una conexión cercana con las necesidades de las comunidades que representan.

Llamado a la participación electoral

El senador aprovechó la ocasión para hacer un llamado directo a los dominicanos ya todos los votantes elegibles a acudir a las urnas el próximo 23 de junio.

"Es importante que nuestra comunidad haga escuchar su voz en las urnas y apoye a líderes que han demostrado compromiso y resultados" , expresó Sepúlveda.

Finalmente, reiteró su confianza en que Espaillat comenzará a trabajar en favor de los intereses de Nueva York y de la comunidad dominicana, y subrayó que la participación electoral es una herramienta fundamental para fortalecer la representación política en todos los niveles de gobierno.