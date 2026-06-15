Espaillat y Jordan Wright consolidan alianza de cara a las primarias demócratas en Nueva York

En la foto, sin ningún orden en especifico: El líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries; la presidenta del Congressional Black Caucus, Yvette Clarke; el congresista Gregory Meeks; la senadora estatal Cordell Cleare; el concejal Yusef Salaam; y los asambleístas Al Taylor y Jordan Wright. ( FUENTE EXTERNA )

El congresista Adriano Espaillat y el asambleísta estatal Jordan Wright reafirmaron su respaldo mutuo durante una conferencia de prensa en Manhattan, en la que líderes afroamericanos y latinos destacaron la unidad política en Harlem de cara a las primarias demócratas de junio.

De acuerdo con una nota de prensa, Espaillat oficializó su respaldo a la candidatura de Wright para la Asamblea Estatal, mientras que el legislador estatal expresó su apoyo a la reelección del congresista en el Distrito 13 de Nueva York.

Durante el encuentro, Espaillat resaltó la importancia de la colaboración entre los distintos sectores de la comunidad y, al estrechar la mano de Wright, afirmó:

"Este es un encuentro de familias que deben unirse, y nos hemos unido, por el mejor interés de nuestra comunidad".

La actividad reunió a figuras de alto perfil del Partido Demócrata, entre ellas el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries; la presidenta del Congressional Black Caucus, Yvette Clarke; el congresista Gregory Meeks; la senadora estatal Cordell Cleare; el concejal Yusef Salaam; y los asambleístas Al Taylor y Jordan Wright.

Alianza entre líderes afroamericanos y latinos

La conferencia también sirvió para destacar la alianza entre líderes afroamericanos y latinos en Harlem. Hakeem Jeffries reiteró su apoyo a Espaillat y respaldó la candidatura de Wright, al considerar que ambos representan liderazgos clave para el futuro político de la comunidad.

La votación anticipada para las primarias demócratas se realiza del 13 al 21 de junio, mientras que la jornada electoral está programada para el 23 de junio.

Tanto Espaillat como Wright exhortaron a los electores a participar en el proceso y fortalecer la representación de las comunidades del norte de Manhattan.