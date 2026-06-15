ICE arresta a varios dominicanos con antecedentes criminales; uno es buscado en Costa Rica

Un agente de ICE en un operativo antiinmigrante. ( FUENTE EXTERNA )

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) informó sobre el arresto de varios ciudadanos dominicanos durante operativos realizados en los estados de Nueva Jersey, Massachusetts y Connecticut, como parte de acciones dirigidas a personas con antecedentes penales o sujetas a procesos de deportación.

Entre los detenidos figura Manuel Soto, un inmigrante dominicano que, según ICE, fue condenado en dos ocasiones en Boston, Massachusetts, por posesión de drogas y posesión de cocaína con intención de distribución.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/15/captura-de-pantalla-2026-06-15-a-las-35140pm-6d4f3949.png Manuel Soto,inmigrante dominicano detenido por ICE. (FUENTE EXTERNA)

Además, agentes de la oficina de ICE en Newark arrestaron el pasado 28 de mayo a Carlos Javier Llano Batista, que enfrenta cargos pendientes por fraude, robo, allanamiento de morada y hurto. Las autoridades indicaron que Llano Batista cuenta con una orden final de deportación y será removido del país.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/15/captura-de-pantalla-2026-06-15-a-las-35205pm-537c7b7e.png Carlos Javier Llano-Batista,inmigrante dominicano detenido por ICE. (FUENTE EXTERNA)

Ese mismo día, ICE también detuvo a Ismael Antonio Moreno Javier, otro ciudadano dominicano señalado por enfrentar acusaciones relacionadas con amenazas terroristas, agresión grave, fraude, negligencia infantil e infracciones de tránsito.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/15/captura-de-pantalla-2026-06-15-a-las-35222pm-d2b46dbc.png Ismael Antonio Moreno-Javier, inmigrante dominicano detenido por ICE. (FUENTE EXTERNA)

Detenciones de dominicanos en Connecticut

Por otra parte, la oficina de ICE en Boston informó que el 11 de junio arrestó a Orlando Franco durante un operativo realizado en New Haven, Connecticut.

De acuerdo con la agencia federal, Franco es considerado un fugitivo internacional requerido por las autoridades de Costa Rica, donde enfrenta dos órdenes de arresto activas por presuntas amenazas contra una mujer y abuso sexual de una menor.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/15/captura-de-pantalla-2026-06-15-a-las-35413pm-723590dd.png Orlando Franco, inmigrante dominicano arrestado por ICE. (FUENTE EXTERNA)

Las detenciones se producen en medio del incremento de las operaciones migratorias impulsadas por ICE en distintas ciudades del noreste de Estados Unidos, enfocadas en personas con antecedentes criminales, órdenes de deportación pendientes o requerimientos judiciales en otros países.

Hasta el momento, las autoridades no han informado cuándo se llevarán a cabo los procesos de deportación de los detenidos ni si algunos de ellos impugnarán las medidas migratorias en su contra.