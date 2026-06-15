Candidata de origen dominicano asegura que Estados Unidos ha cometido atrocidades peores que Hamás

La aspirante al Congreso de Estados Unidos por el Distrito 13 de Nueva York, Darializa Ávila Chevalier, enfrenta nuevos cuestionamientos por publicaciones en redes sociales en las que afirmó que Estados Unidos ha cometido actos de violencia peores que los atribuidos al grupo Hamás.

La candidata, de origen dominicano, realizó esas afirmaciones en junio de 2021, dos años antes del ataque perpetrado por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, según informó el New York Post.

La aspirante respondió entonces a una publicación en Twitter de un usuario que escribió: "Estoy de acuerdo en que la violencia gratuita de Estados Unidos es categóricamente incomparable con las peores cosas que Hamás ha hecho o podría hacer".

Chevalier respondió: "Solo una potencia nuclear ha utilizado ese tipo de fuerza ", en aparente referencia al uso de bombas nucleares por parte de Estados Unidos contra Japón durante la Segunda Guerra Mundial.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/15/darializa-avila-chevalier-mamdani-backed-130939132-dd1332c2.jpg Tuit de una cuenta eliminada de Darializa Ávila. (FUENTE EXTERNA)

Dos minutos después agregó: "Sin mencionar las innumerables otras formas de violencia colonial que ha perpetrado, pero ya sabes ".

Según el Consejo de Relaciones Exteriores, Hamás ha sido designada como organización terrorista por numerosos países y es responsable de atentados suicidas y otros ataques mortales, además de rechazar el derecho de Israel a existir.

Ávila Chevalier, miembro de los Socialistas Democráticos de América, se enfrenta al también dominicano Adriano Espaillat en las primarias demócratas del próximo 23 de junio. Ambos buscan representar el Distrito 13, que abarca el norte de Manhattan y parte del oeste de El Bronx.

La candidata, de 32 años, cuenta con el respaldo del actual alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien también pertenece a la socialista demócrata.

Reacciones y respaldo político en las primarias del Distrito 13

Según The Post, las declaraciones sobre Estados Unidos y Hamás no son las únicas que han generado controversia.

El 8 de octubre de 2023, un día después del ataque de Hamás contra Israel, Chevalier participó en una manifestación en Times Square que fue objeto de críticas por expresiones de apoyo a la causa palestina y por la presencia de símbolos antisemitas.

El evento provocó reacciones incluso dentro de sectores progresistas. La congresista Alexandria Ocasio-Cortez declaró sentirse "consternada y horrorizada" por las expresiones de odio observadas durante la actividad.

La candidata también difundió una teoría sobre el origen de la COVID-19, al sostener que el virus se originó en Francia y citar como respaldo a un portavoz vinculado a la propaganda estatal china.

Sin embargo, la comunidad científica mantiene como hipótesis principales que el virus surgió en Wuhan, China, ya sea a través de un mercado de animales o por una posible fuga de laboratorio.

Asimismo, Chevalier se refirió al expresidente Joe Biden como un "violador" y escribió: "Que se joda Kamala Harris", en referencia a la exvicepresidenta estadounidense.

Biden ha rechazado de forma categórica las acusaciones formuladas por una exasistente del Senado, quien afirmó haber sido agredida sexualmente por él en 1993. El exmandatario nunca ha sido acusado formalmente por ese caso.