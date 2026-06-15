Espaillat participa en desfile puertorriqueño mientras avanza la votación de las primarias demócratas en Nueva York

El congresista dominicano Adriano Espaillat junto a los asistentes del Desfile Nacional Puertorriqueño realizado en las calles de Nueva York, este domingo. ( FUENTE EXTERNA )

El congresista dominicano Adriano Espaillat participó este domingo en el Desfile Nacional Puertorriqueño realizado por las calles de Nueva York, una de las celebraciones culturales más importantes de Estados Unidos, en momentos en que avanza la votación anticipada de las primarias demócratas que concluirán el próximo 23 de junio.

La información fue dada a conocer mediante una nota de prensa de la oficina del legislador, que destacó su presencia junto a la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y otros líderes estatales y municipales durante el tradicional recorrido por la Quinta Avenida de Manhattan.

La participación de Espaillat se produce mientras busca la reelección al Congreso por el Distrito 13 de Nueva York y cuenta con el respaldo de varias figuras influyentes de la comunidad puertorriqueña, entre ellas la congresista Nydia Velázquez, la ex presidenta del Concejo Municipal Melissa Mark-Viverito, la concejal Elsie Encarnación, la ex presidenta de la Federación Hispana Lorraine Cortés-Vázquez y el senador estatal Luis Sepúlveda.

Miles de personas acudieron al desfile para celebrar la herencia, cultura y contribuciones de los puertorriqueños en Estados Unidos.

"Cada año, me siento orgulloso de unirme a la comunidad puertorriqueña en toda la ciudad de Nueva York para reconocer sus inmensas contribuciones y su impacto duradero en nuestra ciudad, estado y nación", expresó Espaillat durante la actividad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/15/whatsapp-image-2026-06-15-at-110756-am-0caa1b83.jpeg El congresista dominicano Adriano Espaillat junto ala gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul en elDesfile Nacional Puertorriqueño celebrado este domingo en las calles de Nueva York. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/15/whatsapp-image-2026-06-15-at-110755-am-853a6ee7.jpeg El congresista dominicano Adriano Espaillatondeando la bandera de Puerto Rico. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

El congresista también destacó los lazos históricos entre las comunidades puertorriqueña y dominicana, dos de las poblaciones latinas más numerosas de la ciudad, que han trabajado juntas durante décadas para fortalecer la representación política y ampliar las oportunidades para los latinos en Nueva York.

Celebración de la cultura puertorriqueña

El Desfile Nacional Puertorriqueño reúne anualmente a líderes políticos, organizaciones comunitarias, artistas y residentes de toda la región para celebrar el orgullo boricua y reconocer el aporte de generaciones de puertorriqueños al desarrollo de la ciudad y del país.