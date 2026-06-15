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¿Puede un solo padre asistir a la entrevista de pasaporte estadounidense de un menor? Embajada aclara requisito

El formulario DS-3053 debe ser firmado ante un notario estadounidense o un oficial consular y entregado en original en la cita para el pasaporte

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    ¿Puede un solo padre asistir a la entrevista de pasaporte estadounidense de un menor? Embajada aclara requisito
    Fachada de la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo.
    (FUENTE EXTERNA)

    Los padres de menores que solicitan un pasaporte estadounidense deben tener en cuenta que la autorización de ambos progenitores sigue siendo un requisito obligatorio, incluso cuando uno de ellos no pueda asistir a la entrevista consular.

    Así lo explicó la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana durante la más reciente entrega de la sección "Pregúntale al Cónsul", publicada este lunes, donde aclaró que la ley estadounidense exige el consentimiento de ambos padres que figuran en el acta de nacimiento para la emisión de un pasaporte a menores de 16 años.

    La sede diplomática indicó que, cuando uno de los padres no puede presentarse junto al menor en la entrevista, deberá completar y firmar el formulario DS-3053 ante un notario estadounidense o un oficial consular.

    Servicios y recursos ofrecidos por la Embajada de Estados Unidos

    Este documento debe entregarse en original y no puede haber sido firmado con más de 90 días de antelación a la cita para el pasaporte.

    • La Embajada recordó que ofrece gratuitamente el servicio de notarización para este formulario tanto en Santo Domingo como en la Agencia Consular de Puerto Plata, mediante cita previa. 
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    Asimismo, señaló que los padres que se encuentren en Estados Unidos pueden utilizar notarizaciones electrónicas o remotas, siempre que estas estén permitidas en el estado donde residen y cumplan con los requisitos establecidos.

    Las autoridades consulares también informaron que en el portal oficial de la Embajada está disponible un video instructivo que explica paso a paso cómo completar correctamente el formulario DS-3053 y evitar errores que puedan retrasar el trámite.

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